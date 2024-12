Heidi Klum zeigt besonderes Geschenk – es ist von Taylor Swift

An Taylor Swift kommt derzeit wohl niemand vorbei.

Die Sängerin, die als Country-Star berühmt wurde und mittlerweile Popsongs singt, bricht einen Rekord nach dem anderen. Ihren wohl größten schaffte sie nun dank ihrer „Eras Tour“, bei der sie bis November 2024 durch die Weltgeschichte tourte und zahlreiche Fans um den Verstand brachte.

Offizielle Zahlen bestätigten anschließend: Mit ihrer Tour hat Taylor Swift rund 2 Milliarden US-Dollar eingespielt – ein Rekord! Denn die „Eras Tour“ gilt nun als umsatzstärkste Welttournee aller Zeiten.

Kein Wunder, dass sogar Stars auf die Sängerin abfahren. Einer davon ist keine Geringere als Topmodel Heidi Klum. Sie teilt nun auch stolz ein Geschenk im Internet, das sie von der 35-Jährigen bekommen hat.

Heidi Klum bekommt Geschenk von Taylor Swift

Auf Instagram zeigt Heidi Klum, was sich Taylor für die GNTM-Jurorin pünktlich zum Weihnachtsfest hat einfallen lassen: ihr offizielles Tour-Buch samt persönlicher Widmung!

Was Taylor Swift der Modelmama geschrieben hat, kann man in Heidi Klums Instagram-Story auch nachlesen. Dort steht:

„Oh hi! Nachdem wir das wildeste, außergewöhnlichste Abenteuer meines Lebens abgeschlossen haben, die Eras Tour, wollte ich mit ein paar Freunden meine Erinnerungen davon teilen. Das Freundschaftsarmband, die Traditionen, die Backstage-Geheimnisse, die Kostüme, das Reisen um die Welt, die regnerischen Shows und Sonnenuntergänge. Doch was die Tour wirklich zu dem machte, was sie war, war die Leidenschaft, Freude, ungezügelte Emotionen und Liebe, die die Fans uns jede Nacht gezeigt haben. Ich hoffe, du genießt diese Reise durch Erinnerungen meiner stolzesten Momente: die Eras Tour. In Liebe, Taylor.“

Heidi Klum zählt also zu ihren ausgewählten Freunden, die das Geschenk erhalten haben.

Doch auch ihre Fans können in den Genuss des Tour-Buches kommen, es steht für knapp 40 Euro zum Verkauf.