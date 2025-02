Heidi Klum erhält nach der letzten GNTM-Folge die Nachricht

Es ist das erste Mal, dass Heidi Klum eine eigene GNTM-Show für ihre männlichen Models hat. Im Vorjahr durften die zwar erstmals in der Geschichte der Modelshow dabei sein, allerdings zusammen mit den weiblichen Models. In diesem Jahr soll alles anders sein.

Am Mittwoch (26. Februar) zeigte ProSieben die zweite Männer-Ausgabe und es stand für die Boys der erste Runway vor Publikum an. Eine Aufgabe, die die Zuschauer doch spannend verfolgt haben dürften, oder?

Wenige Stunden nach der Ausstrahlung von GNTM flatterte bei Heidi Klum und den Mitverantwortlichen die Nachricht ins Haus.

Heidi Klum: Nach GNTM erhält sie die Nachricht

Und die war alles andere als schlecht. Denn Quoten-technisch ging es in Woche zwei bergauf für GNTM und ProSieben. Wie der Branchendienst „DWDL“ berichtet, schaffte es GNTM, sich zum Zielgruppen-Marktführer in der Primetime zu mausern.

15,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 770.000 Zuschauer interessierten sich in der Zielgruppe für Heidi Klums Männermodels. Genauso viele wie schon bei der Frauen-Ausgabe am vergangenen Donnerstag. Die Männer konnten vergangene Woche allerdings nicht so erfolgreich starten. Da lag der Marktanteil beim jüngeren Publikum noch bei 12 Prozent.

Beim Gesamtpublikum schauten diesmal 1,16 Millionen zu, das waren 100.000 mehr als noch in Woche eins.

Nicht so rosig sah es für ProSieben dagegen bei der Wiederholungsfolge der Frauen aus, die am Mittwoch im Anschluss an die Männer noch einmal gezeigt wurde. Die Sendung wollten lediglich nur noch 180.000 junge Zuschauer sehen. Der Marktanteil fiel auf schwache 4,2 Prozent ab.

Immerhin kann sich Heidi Klum und das GNTM-Team aber über eine Steigerung der Quoten bei den Männer-Models freuen. Mal sehen, ob die Kurve in Woche drei weiter nach oben geht.

Davor steht am Donnerstag (27. Februar) aber noch eine neue Ausgabe der Frauen an. ProSieben zeigt GNTM wie gewohnt um 20.15 Uhr im Free TV. Wenn du die Folge verpasst, kannst du sie anschließend auch noch bei Joyn in der Mediathek sehen.