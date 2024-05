Heidi Klum: Plötzlich steht ein nackter Mann vor ihr

Um Gottes Willi … äh Willen. So nackt wie am Donnerstag war es bei Heidi Klums Model-Such-Sendung „Germany’s next Topmodel“ wohl noch nie. So hatte sich das deutsche Supermodel überlegt, dass man doch auch in dieser Staffel wieder ein Nackt-Shooting veranstalten könnte. Klar, da in diesem Jahr erstmals auch Männer dabei waren, gab es dann ja auch für jeden Geschmack etwas zu gucken.

Blöd nur, dass es bei GNTM-Kandidat Linus selbst für Heidi Klum etwas zu schlüpfrig wurde. Dabei hatte man bei ProSieben doch so gut vorgesorgt. So waren die Models natürlich nicht ganz nackig im TV zu sehen, man hatte ihnen kleine, Klebepads zur Verfügung gestellt, die das Gröbste verdecken sollten.

Heidi Klum und die nackten Tatsachen

Linus jedoch legte sich beim Shooting mit Starfotograf Rankin so ins Zeug, dass auch keine Pads seinen Willie mehr halten konnten. „Noooo, die Hose ist weg“, rief Modelmama Heidi Klum lautstark, schaute verschämt nach unten, hielt sich sogar die Augen zu. Nur gut, dass die Kameraleute nicht weggeschaut haben, und so kannst du dir die schlüpfrigen Szenen in unserem Video ansehen.

Und so schaffte es Linus trotz verlorenem Klebeding, die nächste Runde zu erreichen. Gehen musste nämlich sein Konkurrent Marvin. Na, da haben sich die nackten Tatsachen doch gelohnt.