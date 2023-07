Seit mittlerweile 18 Jahren ist Heidi Klum bei Prosieben auf der Suche nach „Germanys next Topmodel“. Im Laufe der Jahre hat sich einiges verändert. Statt vom perfekten Modelmaß spricht GNTM-Chefin Heidi Klum mittlerweile von Diversity. Nachdem sie Transgender-Model Alex Mariah Peter zur Gewinnerin von 2021 gekürt hatte, konnte sich 2023 Curvy-Model Vivien Blotzki über den Sieg freuen.

Kurz nach dem großen Finale ging auf dem Youtube-Kanal von „STRG_F“ ein Video online, in dem die Schattenseiten des Formats beleuchtet werden und auch ehemalige Kandidatinnen zu Wort kommen. Worüber allerdings nicht gesprochen wird, ist die Tatsache, dass Heidi Klum augenscheinlich alleine über Sieg und Niederlage der Models entscheidet. Das Publikum hat bei der Wahl von „Germanys next Topmodel“ kein Mitspracherecht – Kritik an der Entscheidung äußern die Zuschauenden aber trotzdem.

Nach dem großen Finale der 18. Staffel zum Beispiel, da hätten viele wohl lieber Kandidatin Selma statt Vivien auf dem Cover gesehen. Letztere äußerte sich jetzt im exklusiven Interview mit dieser Redaktion zu der alleinigen Entscheidungsmacht ihrer ehemaligen Mentorin Heidi Klum.

Heidi Klum entscheidet über GNTM-Siegerin

Am Ende ist es Heidi, die entscheidet und nicht die Zuschauer. Glaubst du, dass die Zuschauer dich gewählt hätten?

Ich glaube, dass ich auf jeden Fall zusammen mit Selma weit vorne lag. So haben es zum Beispiel die Rankings, unter anderem von der ‚Harper’s Bazaar‘ oder von ‚Germany’s next Topmodel‘ selbst gezeigt. Da lag ich mit Selma und Nicole relativ weit vorne. Aber selbst, wenn die Zuschauer mich nicht gewählt hätten, im Endeffekt ist es so gekommen und sie können nichts daran ändern.

Was hältst du davon, dass am Ende nur Heidi entscheiden kann, wer gewinnt?

Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein gutes Prinzip ist. Und das sage ich nicht nur, weil ich gewonnen habe. Ich finde, Heidi hat da auf jeden Fall ein gutes Auge. Sie ist schon so lange in diesem Business und sie weiß ganz genau, was die Kunden suchen. Sie kann das bewerten, weil sie auch selbst aus dem Business kommt. Ich meine, sie hat selbst gemodelt und deswegen finde ich das auf jeden Fall ein gutes Prinzip.

Vivien Blotzki äußert sich zu GNTM-Sieg

Was sagst du den Leuten, die kritisieren, dass Heidi dich nur genommen hat, weil du ein Curvy-Model bist?

Ich denke, dass ich auf jeden Fall nicht nur gewonnen habe, weil ich ein Curvy-Model bin, sondern weil ich Leistung gezeigt habe, so wie jede andere auch.

Inwieweit hast du noch Kontakt zu Heidi?

Ich habe jetzt nicht ihre Handynummer, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich, wenn ich was bräuchte, jederzeit mit ihr sprechen könnte und weiß auch, wie ich sie kontaktieren kann. Da ist definitiv Kontakt da. Allerdings ist sie auch sehr beschäftigt und dementsprechend schreibe ich natürlich nicht täglich mit ihr. Aber wenn, dann entweder auf Instagram oder übers Management. Das funktioniert auf jeden Fall.