Heidi Klum: Trotz Wahlheimat USA – so eng bleibt die GNTM-Chefin dem deutschen Karneval verbunden

In Bergisch Gladbach geboren, ist Heidi Klum mit dem Kölner Karneval groß geworden. Wenn auch nicht persönlich mit dabei, dann zumindest in direkter Karnevals-Konkurrenz im TV, zeigt sich Heidi Klum am Donnerstag (16. Februar), dem Tag, an dem 2023 Weiberfastnacht gefeiert wird, mit einer neuen Staffel von GNTM im Prosieben-Programm.

Dabei war Heidi Klum in der Vergangenheit durchaus aktiv im Kölner Karneval. Die Liebe zu ihrer Heimat und dem jecken Treiben hat sie mit in die USA genommen. Es ist wohl eine Liebe, die niemals endet und die für Heidi eine ganz besondere Position innehat.

Ihre Kindheit im Rheinland hat Heidi Klum geprägt. Denn auch wenn die Wahl-Amerikanerin mittlerweile überwiegend Englisch spricht, ihre Wurzeln liegen am Rhein. Umso größer dürfte die Freude darüber gewesen sein, als klar war, dass Heidi als Ehrengast beim Traditionsverein „Rote Funken“ mitfahren darf.

Im Februar 2005 war das international gefragte Topmodel beim Rosenmontagszug dabei und fuhr auf dem Festwagen mit. Ihre „Zoch“-Begleitung war zu dieser Zeit Ex-Mann Seal. In rot-weißer Traditionsuniform posierten die beiden für die Menge und ließen sich bejubeln.

Heidi Klum verteilte auf dem Rosenmontagszug in Köln Kamelle. Foto: IMAGO / Chai von der Laage

Heidi Klum noch immer „Rote Funken“-Mitglied

Wenn auch nicht mehr live vor Ort, ist Heidi Klum heute zumindest auf dem Papier noch als Ehrenleutnant im Karnevalsverein „Rote Funken“ im Geiste mit dabei – und stolz auf ihre Mitgliedschaft. Als der Verein 2018 in Begleitung der Kölner Kultband „Höhner“ in Las Vegas auftritt, gibt’s von Heidi vorab eine ganz besondere Grußbotschaft.

Auch, wenn sie bei der Veranstaltung nicht dabei sein konnte, ein dreifaches „Kölle Alaaf“ für die Gäste aus der Heimat gab’s von Heidi damals trotzdem. Und auch wenn das Model heute nur noch selten in Deutschland ist, die Begeisterung für ausgefallene Kostüme hat es definitiv mit in die USA genommen. In Sachen Verkleidungsspaß stehen sich Halloween und Karneval wohl in nichts nach.