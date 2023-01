„Hartz und herzlich“-Star Jürgen ist tot – Trauer um Kult-Kioskbesitzer

In der RTL2-Kultserie „Hartz und herzlich“ war er ein Star, jetzt ist Jürgen tot. In der neuesten Folge wurde bekannt, dass Jürgen in Folge seiner schweren Krebserkrankung verstorben sein soll.

Der Kioskbesitzer aus „Hartz und herzlich“ war über die Benz-Baracken im Mannheimer Stadtviertel Waldhof hinaus bekannt. Fans der RTL2-Serie und Weggefährten trauern um ihren Jürgen.

„Hartz und herzlich“: Jürgen ist tot

In der neusten Folge des RTL2-Formats offenbart der Sender den Tod von Kioskbesitzer Jürgen. Der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ starb an den Folgen seiner schweren Krebserkrankung. Die Kollegen aus den Mannheimer Benz-Baracken trauern in der neusten Ausgabe, die am Mittwochabend ausgestrahlt wurde, um Jürgen.

Der Kult-Star besaß ein Kiosk in den Benz-Baracken, musste den Laden wegen seiner Krankheit aber schon vor einiger Zeit dicht machen. Tochter Sandra organisierte im April noch einen Ausverkauf, eine Neueröffnung scheint ausgeschlossen.

Hartz und herzlich-Star Elvis trauert um Jürgen. Foto: RTL2

„Hartz und herzlich“-Protagonist Elvis besuchte gerne das Kiosk von Jürgen. „Viele haben gehofft, dass er wieder aufmacht, aber nee. Das übernimmt auch keiner. Die Sandra hat den Kiosk zugemacht. Die macht da was anderes rein“, berichtet Elvis in der neuen Folge. Damit bricht ein wichtiger Treffpunkt für Elvis und seine Freunde weg.

Das könnte dich auch interessieren:

Nachbarn trauern um Jürgen

Auch seine Nachbarn, Dieter und Ehefrau Carmen (52), sind geschockt von Jürgens Tod: „Er war ein sehr gutmütiger Mensch. Ein sehr lieber Mensch“. „Ich bin sehr traurig. Das muss ich erst einmal verkraften“, stellt Dieter fest.

Jürgen ist bereits der dritte „Hartz und herzlich“-Star, der in der näheren Vergangenheit verstorben ist. 2021 starb Dagmar an einem Hirnschlag, 2022 erlitt Heiko ein Herzversagen. Jetzt müssen sich die Zuschauer von ihrem nächsten Protagonisten verabschieden.