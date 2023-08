„Hart aber fair“: Louis Klamroth muss weichen – SIE haben jetzt Vorrang

Die beliebte ARD-Talkshow „Hart aber fair“ gehört zu den Aushängeschildern des öffentlich-rechtlichen Senders. Stolze 20 Jahre stand Moderator Frank Plasberg für das Format vor der Kamera, bevor er dieses Jahr von seinem Kollegen Louis Klamroth abgelöst wurde.

Wie so viele Talkshows, befindet sich auch „Hart aber fair“ aktuell in der Sommerpause. Die Fans der Sendung mussten in den letzten Wochen entweder auf das alternative Programm zurückgreifen oder sich alte Folgen in der ARD-Mediathek anschauen. Doch nun ist es offiziell: Die Talkshow kehrt zurück! Allerdings gibt es einen Haken an der Sache.

„Hart aber fair“ kehrt Mitte August aus Sommerpause zurück

Das Datum der Rückkehr steht nun endlich fest: „Hart aber fair“ läuft ab dem 14. August wieder regulär im TV-Programm. Die frohe Botschaft verkündete die ARD-Programmdirektion in München am Freitag (11. August). Eine kleine Änderung gibt es in der ersten Folge allerdings zu beachten.

Wie bekannt gegeben wurde, startet „Hart aber fair“ an diesem Montag (14. August) nämlich nicht wie gewohnt um 21 Uhr, sondern erst zwei Stunden später. Der Grund: Die ARD zeigt vorher das DFB-Pokalspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln.

„Hart aber fair“: Das sind die Gäste

Über die Jahre haben schon zahlreiche Gäste ihren Weg in das ARD-Studio gefunden. In der ersten Folge nach der Sommerpause können sich die Zuschauer auf folgende Diskussionpartner freuen:

Ruud Koopmans, Professor für Soziologie und Migrationsforschung,

Humboldt-Universität Berlin, Buchautor „Die Asyl-Lotterie“

Thorsten Frei, CDU, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Wiebke Judith, Rechtspolitische Sprecherin bei Pro Asyl

Cansin Köktürk, Sozialarbeiterin und Buchautorin

Lars Castellucci, SPD, Sprecher der Arbeitsgruppe Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion

Die ARD zeigt „Hart aber fair“ immer montags ab 21.00 Uhr im Programm und anschließend in der Mediathek.