Harry Styles kaum wiederzuerkennen: Ist er das wirklich?

Endlich ist er wieder Hairy Styles. Nachdem es in den letzten Monaten still um den ehemaligen One Direction Sänger Harry Styles geworden ist, überrascht er während eines Fußballspiels mit seinem neuen Look. So verändert sieht der Musiker jetzt aus!

In seiner Heimat Großbritannien besuchte Harry Styles im „Kenilworth Road Stadium“ das Premier-League-Spiel zwischen Luton Town und Manchester United. Neben dem ehemaligen Luton-Spieler Mick Harford und Musikkollegen Ezra Koenig ist der Weltstar jedoch kaum wiederzuerkennen!

Schock bei Harry Styles Haarpracht

Gemeinsam mit US-Musiker Ezra Koenig, welcher in der Indie Band „Vampire Weekend“ als Frontsänger und Gitarrist auftritt, wurde Harry Styles bei einem raren öffentlichen Auftritt gesichtet. Und das mit einem komplett neuen Look!

Die neue Frisur von Harry Styles. Foto: IMAGO/Andy Rowland

Während seiner „Love On“ Europatour letzten Jahres überzeugte Harry Styles noch mit seiner bekannten Lockenmähne. Dann erstmal der Schock im November 2023 – mit Schauspielerin und Freundin Taylor Russel wurde der „As It Was“-Interpret von Paparazzi mit Buzz-Cut abgelichtet.

Diese Frisur trägt Harry Styles jetzt

Dass seine vorherige Frisur nun weichen musste, sah man vergangenen Sonntag im Fußballstadion. Das Spiel schaute er sich wohl auf Einladung des Vorsitzenden von Luton Town und CEO von Sony Music, Rob Stringer, an – daher vermutlich der elegante und neue Look, mit dem Harry Styles überzeugte. Seine neue Frisur ist jetzt an den Seiten kürzer und am Oberkopf länger. Vergangenheit ist der abrasierte Kopf.

Harry Styles steht mit seinem Kollegen Ezra Koenig gemeinsam bei Columbia Records unter Vertrag, das wiederum im Besitz von Sony Music Entertainment ist. Ob es sich bei dem öffentlichen Auftritt also eher um ein Geschäftstreffen handelte?

Neuer Look für neue Musik?

Laut Berichten auf X, ehemalig Twitter, soll sich der 30-Jährige in den finalen Zügen seines vierten Albums befinden. Dies dürfte seine Fans sicherlich freuen. Ebenso begeistert waren diese jedenfalls schonmal von seiner neuen Haarpracht und kommentierten fleißig die Stadionbilder auf Fanpages. „Er sieht so gut aus“ und „Wow, seine Haare wachsen so schnell“, sind nur einige Eindrücke aus seiner Community.

Nachdem der Sänger im vergangenen Jahr viele negative Kommentare für den Buzz-Cut einstecken musste, scheinen seine Follower nun wieder voll und ganz hinter ihm zu stehen. Damals kommentierten sie: „Damit hast du meine Gefühle verletzt“ oder „Er hätte uns vorher eine Warnung geben sollen.“ Ob Harry Styles in ein paar Monaten wieder mit gewohnter Lockenpracht anzutreffen ist, bleibt jedoch noch abzuwarten.