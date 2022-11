„Harry Potter“-Fans werden staunen: „Voldemort“-Darsteller Ralph Fiennes macht DAS öffentlich

Mit ihrer „Harry Potter“-Reihe kreierte Buchautorin J. K. Rowling eine magische Welt, in der nicht nur das Gute regiert, sondern auch das Böse eine nicht unwichtige Rolle spielt. Im Fokus – der, dessen Name nicht genannt werden darf. In der Film-Version verkörperte Schauspieler Ralph Fiennes den Bösewicht Lord Voldemort und wurde damit im „Harry Potter“-Universum zum Star.

Als ewiger Kontrahent von Daniel Radcliffe machte sich Fiennes einen Namen in der Fantasy-Reihe. Doch auch seine Rolle kam irgendwann zu einem Ende. Oder etwa doch nicht? Elf Jahre nach dem Erscheinen von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“, macht der Schauspieler den Fans jetzt Hoffnungen.

„Harry Potter“-Star Ralph Fiennes überrascht

Nach Ende der Dreharbeiten widmete sich Ralph Fiennes wie auch seine „Harry Potter“-Kollegen neuen Projekten. Mit Filmen wie „The Grand Budapest Hotel“ oder „King’s Man“ zeigte der Schauspieler, dass er die Rolle des Bösewichts ganz leicht abstreifen kann.

Genauso gerne würde er den Mantel des dunklen Zauberers aber auch wieder überwerfen und noch einmal als Lord Voldemort sein Unwesen treiben. Im Interview mit „Variety“ machte er das jetzt noch einmal unmissverständlich deutlich und dürfte damit für Begeisterung bei den „Harry Potter“-Fans sorgen.

„Harry Potter“-Star macht Hoffnung auf Fortsetzung

Darauf angesprochen, ob er sich eine Rückkehr als Voldemort vorstellen könnten, antwortete Ralph Fiennes: „Sicher, auf jeden Fall.“ Aber damit nicht genug, denn der Schauspieler wurde gleich nochmal konkret. Ginge es nach ihm, würde er ohne zu zögern auch bei einem Spin-Off-Projekt von seiner alten Produktionsfirma Warner Brothers, oder „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling persönlich, mitmachen.

Mehr Themen:

Es sind Aussagen, die die „Harry Potter“-Fans hellhörig werden lassen dürften. Denn ganz so unwahrscheinlich klingt ein Nachfolgeprojekt nicht. Immerhin konnten sich auch andere Kult-Filmreihen wie „Star Wars“ oder „Der Herr der Ringe“ über Film-Auskopplungen und Serien-Projekte freuen.