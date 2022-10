„Harry Potter“-Star Tom Felton packt über Beziehung zu Emma Watson aus: „Konnte ich niemandem erklären“

Eine Liebesbeziehung zwischen Hermine Granger und Draco Malfoy? Für viele „Harry Potter„-Fans dürfte diese Vorstellung absurd klingen. Immerhin gehören die beiden in Hogwarts nicht nur verfeindeten Häusern an, sie verfolgen auch Ziele, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Während Hermine und Draco sich lieber aus dem Weg gehen, sieht es bei den „Harry Potter„-Darstellern Emma Watson und Tom Felton ganz anders aus. Jetzt spricht Letzterer zum ersten Mal über die Beziehung zu seiner Kollegin und sorgt dabei für eine Überraschung.

„Harry Potter“: So fies war Tom Felton bei den Dreharbeiten zu Emma Watson

In seinem Buch „Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard“, gibt Tom Felton exklusive Einblicke über das Leben am „Harry Potter“-Set und den Alltag mit seinen Schauspielkollegen. Zu Emma Watson hatte er schon immer eine besondere Beziehung, wie er jetzt verrät.

Das solltest du über Tom Felton wissen:

geboren wurde er am 22. September 1987 in England

Tom Felton hat drei Brüder

nach einigen Rollenangeboten wurde er durch sein Mitwirken an „Harry Potter“ auch international bekannt

neben der Schauspielerei ist Tom Felton auch als Musiker erfolgreich

Überraschend ist allerdings, dass es zunächst ganz danach aussah, als würden sich diese zwei niemals gut verstehen. In seinem Buch erinnert sich der Schauspieler daran, sich mit einer Gruppe über Emma Watson lustig gemacht zu haben. Erst im Laufe der Zeit freundeten sich die beiden doch noch an.

„Harry Potter“-Star Tom Felton verrät: Er hat tiefe Bewunderung für Emma Watson

Kaum war das Eis gebrochen, kursierten die ersten Liebesgerüchte. „Ich habe Emma schon immer heimlich geliebt, wenn auch vielleicht nicht so, wie die Leute es gerne hören würden“, sagt er heute.

Während Emma Watson für ihren Co-Star schwärmte, berief der sich auf eine rein platonische Beziehung. Feltons damalige Freundin habe allerdings sofort gewusst, „dass zwischen uns etwas Unausgesprochenes war.“

Für Tom Felton überwog allerdings die Freundschaft. „Ich liebte und bewunderte sie als Person auf eine Art und Weise, die ich niemandem sonst erklären konnte. Wir waren Seelenverwandte.“ An seiner Meinung hat sich bis heute nichts geändert…

