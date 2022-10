„Harry Potter“: „Hagrid“-Darsteller Robbie Coltrane ist tot! Fans tieftraurig – „Kann nicht aufhören zu weinen“

Es sind traurige Nachrichten für alle „Harry Potter“-Fans! Robbie Coltrane ist tot. Der Schauspieler, der jahrelang an der Seite von Daniel Radcliff und Co. das Böse bekämpfte, ist gestorben.

Wie seine Agentur gegenüber verschiedenen US-Medien und der britischen Nachrichtenagentur PA bestätigte, ist der „Harry Potter“-Star im Alter von 72 Jahren gestorben. Coltrane stand nicht nur für alle „Harry Potter“-Filme vor der Kamera, er wirkte auch in diversen anderen Projekten mit. Seine wohl bekannteste Rolle dürfte allerdings die des Wildhüters „Hagrid“ gewesen sein.

„Harry Potter“-Star Robbie Coltrane: In diesen Filmen spielte er mit

Bevor Robbie Coltrane in das „Harry Potter“-Universum eintauchte, konnte er sich als Kriminalpsychologe Dr. Eddie „Fitz“ Fitzgerald einen Namen machen. In der Krimiserie deckte er Mordfälle auf und wurde dafür direkt dreimal mit dem British Academy Television Award ausgezeichnet.

Robbie Coltrane spielte viele Jahre die Rolle des Hagrid in „Harry Potter“. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection

1996 lief die Serie auch im deutschen TV und wurde beim ZDF ausgespielt. In dem „James Bond“-Streifen „Golden Eye“ war Coltrane als Valentin Dimitrovich Zukovsky zu sehen. Vier Jahre später kehrte er in „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ in eben dieser Rolle zurück.

„Harry Potter“-Fans trauern um Robbie Coltrane

Für viele dürfte er allerdings in seiner Rolle als enger Freund und Vertrauter von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley in Erinnerung bleiben.

Weitere TV-News: Disney+: Diese ursprüngliche Idee von „Grey’s Anatomy“-Schöpferin Shonda Rhimes hätte alles verändert!

Auf Twitter äußern sich die Fans der Filmreihe betroffen und trauern um den Schauspieler. Hier einige der Nachrichten:

„Ein trauriger Tag für alle Zauberer und Muggle dort draußen“

„RIP Hagrid“

„Vielen Dank, Robbie Coltrane, für unseren geliebten Hagrid, der für Generationen weiterleben wird“

„No Hagrid, no Hogwarts“

„Robbie Coltrane, wir werden dich vermissen. Du hast die Figur des Hagrid wirklich zum Leben erweckt“

„Kann nicht aufhören zu weinen“

Auf dem offiziellen „Harry Potter“-Instagramkanal von Warner Bros. heißt es: „Wir sind sehr traurig über den Tod des großartigen Robbie Coltrane, der Hagrid in den Harry-Potter-Filmen mit so viel Güte, Herz und Humor gespielt hat. Er war ein wunderbarer Schauspieler, ein Freund für alle, und wir werden ihn sehr vermissen.“

Hier erfährst du, welcher „Harry Potter“-Star jetzt bei „Andor“ auf Disney+ mitmischt.