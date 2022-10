Harry Potter: Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane tot – seine Worte rühren zu Tränen

Es gibt Schauspieler, die spielen in Hunderten Filmen mit, sind mal dieser oder jener. So richtig auf eine Rolle festgelegt sind sie jedoch nie. Und dann gibt es Schauspieler wie Robbie Coltrane. Auch er spielte in etlichen Filmen. Geliebt wurde der Mann, der am Freitag im Alter von 72 Jahren verstarb, vor allem als Hagrid. Als der Mann, der Harry Potter aus den Fängen seiner fiesen Familie holte und damit eine Geschichte möglich machte, die vermutlich für immer überdauern wird.

Harry Potter, die Buchreihe der Engländerin J.K. Rowling, wird auf der ganzen Welt geliebt. Die Verfilmungen spielten Milliarden Dollar ein. Robbie Coltrane wurde für immer zum Wildhüter Rubeus Hagrid.

Es gibt Schauspieler, die damit hadern. Die auch jemand anderes sein möchten, nicht nur für ihre eine, ganz spezielle Rolle bekannt sein wollen. Bei Robbie Coltrane schien das anders. Er liebte Hagrid, wie er in der Doku „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ verriet, die am ersten Januar 2022 ihre Premiere feierte.

Besonders ein Satz aus dem Wiedersehen anlässlich des 20. Harry-Potter-Jubiläums wird dabei für immer unvergessen bleiben. Einfach weil er – mit Blick auf Coltranes viel zu frühen Tod – so tragisch ist. Mit Tränen in den Augen sagt Coltrane: „Das Vermächtnis der Filme ist, dass die Generation meiner Kinder sie ihren Kindern zeigen wird. Du kannst sie noch in 50 Jahren sehen. Ich werde dann leider nicht mehr da sein. Aber Hagrid wird es.“

Unvergessen wird Robbie Coltrane trotzdem bleiben. Als der Mann, der Wildhüter Hagrid zum Leben erweckte. Als der Mann, der „Harry Potter“-Fans auf der ganzen Welt verzauberte. Und als der Mann, der bewies, dass echte Helden keinen Umhang oder Superkräfte brauchen, sondern ein großes Herz (und vielleicht einen magischen Schirm).