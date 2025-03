Harry Potter: Sensation – SIE soll Professor McGonagall spielen!

Es geht zauberhaft weiter! Harry Potter zieht wieder in die Schlacht, aber diesmal nicht auf der Leinwand, sondern direkt im Wohnzimmer. Die legendären Bücher werden als Serie neu aufgelegt. Der Casting-Hexenkessel brodelt! Wer tritt in die großen Fußstapfen von Maggie Smith (†89) und Alan Rickman (†69)?

Die resolute Zauberlehrerin Professor McGonagall hat wohl bald eine neue Gestalt. Gerüchten zufolge ist Janet McTeer (63), die bereits mit Daniel Radcliffe in „Die Frau in Schwarz“ Seite and Seite stand, die Favoritin für den Posten. Und Snape? Angeblich soll Paapa Essiedu (34), bekannt aus „The Lazarus Project“, den geheimnisvollen Lehrer mimen.

Harry Potter: 32.000 Kids wollen Potter

Das einzige Casting, das bisher offiziell bestätigt wurde: John Lithgow (79) als Albus Dumbledore. Hollywood-Glanz für die Hogwarts-Hallen! Doch Fans sollten ihre Zauberhüte festhalten: Voldemord-Schauspieler Ralph Fiennes (62) möchte Cillian Murphy (48) als seinen Nachfolger für den dunklen Lord sehen. „Cillian ist ein fantastischer Schauspieler“, schwärmt Fiennes in der Talkshow „Watch What Happens Live“.

Wilde Spekulationen um Tom Felton (37) machen ebenfalls die Runde. Der „Harry Potter“-Darsteller könnte nämlich als Lucius Malfoy zurückkehren. Ob das Budget mitspielt? Felton zwinkert: „Was die Besetzung der Rolle des Lucius angeht: Ja, ich glaube nur nicht, dass sie mich sich leisten können. Damit das klar ist, ich mache nur Spaß“, betonte er gegenüber dem Nachrichten-Blatt „Pedestrian“.

Das Trio um Harry, Ron und Hermine bleibt das große Geheimnis. Dabei haben über 32.000 Kinder bereits vorgesprochen. 2027 wird der Bildschirm verzaubert!