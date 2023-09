„Harry Potter“: Große Trauer – „Dumbledore“-Darsteller Michael Gambon ist tot – „Wir sind am Boden zerstört“

Große Trauer bei allen „Harry Potter“-Fans. Der irisch-britische Schauspieler Michael Gambon ist tot.

Wie seine Agentur am Donnerstag in London mitteilte, starb er im Krankenhaus. Gambon, der vor allem durch seine Rolle als Professor Dumbledore in mehreren „Harry Potter“-Filmen bekannt war, wurde 82 Jahre alt.

„Harry Potter“: Michael Gambon ist tot

Michael Gambon mimte den Leiter der berühmten zauberschule Hogwarts ab dem dritten Teil der Filmreihe und stand folglich ab „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ als Professor Dumbledore vor der Kamera, nachdem sein „Harry Potter“-Vorgänger Richard Harris 2002 gestorben war.

„Wir sind am Boden zerstört, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben. Als geliebter Ehemann und Vater ist Michael Gambon friedlich im Krankenhaus gestorben, mit seiner Frau Anne und seinem Sohn Fergus an seinem Bett“, heißt es in einer rührenden Erklärung seiner Familie.

Michael Gambons Schauspielkarriere begann im Jahr 1965 mit dem Film „Othello“, wo er die Titelrolle spielte. Seither hat er in über 70 Filmen mitgespielt. Im Jahr 1992 wurde er von König Elizabeth II. obendrein zum Knight Bachelor, also zum Ritter geschlagen.