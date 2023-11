Harald Schmidt zurück im TV: ER sitzt an seiner Seite

Er ist eine wahre TV-Institution, manche würden sagen, eine TV-Legende. Nun meldet sich Harald Schmidt zurück. Zusammen mit Politiker Gregor Gysi wird die Late-Show-Legende kurz vor Weihnachten auf das Jahr 2023 zurückblicken.

Bei n-tv werden Harald Schmidt und Gregor Gysi noch einmal all das Revue passieren lassen, was Deutschland und die Welt in diesem Jahr so bewegte. Und das dürfte nicht wenig sein. „Der Nahost-Konflikt, Krisen-Zeiten im deutschen Sport und der Hype um Taylor Swift: Ein turbulentes Jahr 2023 geht zu Ende. Kurz vor Weihnachten laufen Gregor Gysi und Harald Schmidt für ntv noch einmal zur Hochform auf und analysieren im Jahresrückblick der besonderen Art die Top-Themen der vergangenen Monate“, heißt es dazu vom Sender.

Harald Schmidt blickt auf 2023 zurück

Weiter schreibt n-tv: „Der Linken-Politiker und der Entertainer sprechen unter anderem über den andauernden Krieg in der Ukraine und den Putschversuch der Wagner-Truppen. Auch die verheerenden Ereignisse in Nahost werden von Gregor Gysi und Harald Schmidt diskutiert.“

Außerdem wollen die Herren die Politik-Landschaft Deutschlands genauer unter die Lupe nehmen. „So gehören unter anderem die Wahlen in Hessen, bei denen die AfD als zweitstärkste Kraft in den Landtag einzog, sowie die Gründung der neuen Wagenknecht-Partei zu den Diskussionsthemen. Im politischen Geschehen bleibt es brisant, insbesondere wenn Gregor Gysi und Harald Schmidt die Flugblatt-Affäre um Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger beleuchten“, heißt es in der Ankündigung von n-tv.

Doch auch weniger ernste Themen stehen auf der Liste von Harald Schmidt und Gregor Gysi. Ob Taylor Swift, die enttäuschenden Leistungen der deutschen Nationalmannschaft oder die Frauen-WM … n-tv zeigt „Gysi und Schmidt: Der n-tv Rückblick“ am Donnerstag, 21. Dezember, um 23.30 Uhr. Und nicht nur bei n-tv ist Harald Schmidt zu sehen. Auch in seiner Rolle als Oskar Schifferle ist der Komiker zurück bei Florian Silbereisen und dem ZDF-„Traumschiff“.