Harald Glööckler nach Erbeben evakuiert – „Das war so krass“

So hat sich TV-Legende Harald Glööckler seinen Aufenthalt in Istanbul wohl nicht vorgestellt. Am Mittwochnachmittag (23. April) meldet sich der 59-Jährige mit beunruhigenden Nachrichten bei seinen Instagram-Followern.

Ein Tag nach seiner Ankunft in der türkischen Metropole wird diese nämlich von einem Erdbeben mit der Stärke 6,2 erschüttert. Sofort wird Harald Glööckler in Sicherheit gebracht und lässt seine Fans an den Geschehnissen vor Ort teilhaben.

Harald Glööckler: Evakuierung!

Am Dienstag (22. April) teilt Harald Glööckler ein Video über seine pompöse Ankunft am Flughafen in Istanbul. Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass nicht einmal 24 Stunden später das Chaos in der türkischen Metropole ausbrechen soll.

+++ auch interessant für dich: Harald Glööckler trauert um langjährigen Weggefährten – „Gute Reise“ +++

Ein Erdbeben der Stärke 6,2 versetzt die Menschen vor Ort in Angst und Schrecken. Auch Harald Glööckler ist sichtlich mitgenommen von den Geschehnissen und meldet sich sofort bei seinen Fans. „Ich sitze hier in einem Wagen. Wir mussten die Gebäude verlassen. Auf schnellstem Weg. Wir haben hier ein Erdbeben. (…) Das war so krass“, erzählt der „My Style Rocks“-Juror auf Instagram.

Harald Glööckler berichtet von Nachbeben

Zu dem Zeitpunkt seiner Story hatte sich die Lage in Istanbul allerdings noch nicht beruhigt, wie Harald Glööckler sagt: „Es hat jetzt schon ein, zwei Nachbeben gegeben. Im Moment wackelt schon wieder alles. Das ist echt krass.“

+++ „My Style Rocks“: Bittere Nachricht für die Fans – „Er wird sooo fehlen“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

In seine Unterkunft möchte der Modedesigner erst einmal nicht mehr zurückkehren. Aus gutem Grund, wie er erzählt: „An hineingehen ist nicht mehr zu denken. Ich habe mein Apartment im 33. Stock. Da hab ich kein Bock drauf.“