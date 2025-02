„My Style Rocks“: Bittere Nachricht für die Fans – „Er wird sooo fehlen“

Diese Show war ein absoluter Überraschungserfolg. Herrlich schräg, modisch manchmal ein bisschen drüber, aber die Sprüche waren on point – die Rede ist natürlich von „My Style Rocks“. Wenn an diesem Donnerstag (27. Februar 2025) die erste Staffel des Modeformats endet, werden 100 Folgen ausgestrahlt worden sein. Immer vorn dabei: Designer Harald Glööckler und Unternehmer und Beauty-Experte Andreas Wendt. Für Letzteren ist die „My Style Rocks“-Reise nach Staffel eins aber erst einmal vorbei.

„’My Style Rocks‘ hat sich in den letzten Monaten zu einem echten Erfolg entwickelt – die erste Staffel wurde verlängert, und jetzt geht es nahtlos weiter mit der zweiten Staffel. In der zweiten Staffel bin ich nicht dabei, weil gerade andere Projekte im Vordergrund stehen“, erklärt uns Wendt seinen Abschied.

Andreas Wendt verlässt „My Style Rocks“

So steht Andreas wieder für die „Salonretter“ vor der Kamera, wird für RTL Salons besuchen, denen er in den vergangenen zehn Jahren mit Rat und Tat zur Seite stand. Zudem muss sich der Unternehmer noch um sein Ferienpark-Projekt in der Eifel kümmern. Im März beginnt hier bereits die Saison. Viel zu tun also. Eine Rückkehr zu „My Style Rocks“ will Wendt jedoch nicht ausschließen, wie er uns verrät.

„Die Produktion hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das Team in Istanbul war großartig. Sandra, Harald, Larissa und Gülcan wurden in den vielen Monaten in Istanbul wie eine Familie. Ich blicke auf eine tolle Zeit zurück. Wenn es sich ergibt und zeitlich passt, bin ich jederzeit offen für eine Rückkehr. Fürs Erste freue ich mich aber natürlich, dass ‚My Style Rocks‘ weitergeht und wünsche dem ganzen Team einen super Start in die neue Staffel!“

Die Fans jedoch sind geschockt. „Seine Bewertungen und seinen Realtalk liebe ich. Er bringt es immer auf den Punkt. Selbst wenn es Kritik an einer Kandidatin ist, die ich sehr gerne mag, kann ich das immer nachvollziehen, wie er bewertet. Er wird sooo fehlen“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Lieber Andreas, ich werde dich vermissen!!!“