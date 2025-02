Hans Sigl: Nach „Der Bergdoktor“ bleibt keine Frage offen

Bereits seit dem Jahr 2008 begeistert die ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ Millionen von Fernsehzuschauern. Dr. Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl) und sein Team helfen medizinischen Notfällen und geraten dabei oft selbst in emotionale zwischenmenschliche Konflikte.

Am Donnerstag (20. Februar) sorgte die neueste Folge namens „Sternenkinder“ für Hochspannung bei den Zuschauern. Nur wenige Stunden später herrscht nun endlich Gewissheit.

Hans Sigl hat einen Grund zur Freude

Am Donnerstagabend wurde es emotional. Denn der „Bergdoktor“ Martin Gruber behandelt in dieser Folge die schwangere Jana Weiss. Doch die Freude über ihre Schwangerschaft bleibt bei der Patienten aus. Als dann auch noch unerwartete Komplikationen auftreten, spitzt sich die Lage dramatisch zu.

Die Zuschauer des beliebten ZDF-Formats scheinen die neuesten Folgen der Arztserie kaum erwarten zu können. Diese Begeisterung spiegelt sich auch in den Einschaltquoten wieder. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, können sich die Zahlen vom Donnerstagabend sehen lassen. „Der Bergdoktor“ verzeichnet beim Gesamtpublikum einen Markanteil von stolzen 20.8 Prozent, 5.2 Millionen Menschen schalteten ein. Diese Zahlen werden garantiert auch Hans Sigl erfreuen.

SIE bleibt unangefochten

Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die Serie auf ganzer Linie überzeugen. Hans Sigl und seine Schauspielkollegen haben dank eines Marktanteils von 10.4 Prozent einen Grund zum Feiern. 518.000 Menschen schauten aus dieser Zielgruppe Dr. Martin Gruber bei seiner Arbeit zu.

Absoluter Spitzenreiter bleibt in dieser Zielgruppe jedoch die ProSieben-Show „Germany’s Next Topmodel„. Heidi Klum darf sich hier über einen Marktanteil von 17.1 Prozent freuen, ihre Suche nach dem begabtesten Nachwuchsmodel sahen sich 770.000 Menschen an. Donnerstags zeigt der Sender eine Folge mit den Kandidatinnen der Show, mittwochs dürfen dann die Männer ihr Können unter Beweis stellen.

Auch in Zukunft wird Hans Sigl sicherlich in seiner Rolle als „Bergdoktor“ überzeugen. Die Zuschauer scheinen kaum genug von den Geschichten rund um das Ärzteteam zu bekommen.