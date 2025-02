Der „Bergdoktor“ lässt die Herzen der Fans höher schlagen – „Bisher die schönste Folge dieser Staffel“

Man soll seine Leidenschaft zum Beruf machen – diesen gut gemeinten Rat hat sicherlich jeder schon einmal gehört, wenn es um die berufliche Zukunft ging. Jeder weiß zwar, dass dies das Non plus ultra wäre, doch leider können es nur die wenigsten wirklich in die Tat umsetzen.

Martin Gruber gespielt von Hans Sigl in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ ist einer dieser seltenen Fälle. Immer wieder stellen scheinbar unlösbare Fälle und herzzerreißende Schicksale ihn auf die Probe doch seine enorme Willenskraft durch die Liebe zum Beruf versetzt in diesem Fall Berge. In der heutigen Folge „Hoffnung“ wird es besonders emotional!

„Der Bergdoktor“ rettet erneut das Leben einer jungen Patientin

Taschentücher bereithalten: Die heutige Folge ist herzzerreißend! Tamara Gotthart ist gerade einmal elf Jahre alt und erleidet ein schweres Schicksal. Nachdem sie beim Bergsteigen unglücklich abgerutscht ist gerät sie in die Obhut von Dr. Martin Gruber – zum Glück. Bei der medizinischen Versorgung stößt er auf einen tragischen Befund: Tamara hat Knochenkrebs!

Ihrer Mutter ist diese Diagnose schon längst bekannt und sie hat sich aufgrund der schlechten Prognose bewusst dazu entschieden ihrer Tochter nichts zu sagen, damit ihre letzte Zeit in unbesorgt verbringen kann. Doch da hat sie die Rechnung ohne ihre clevere Tochter gemacht – sie weiß schon längst Bescheid. Doch Martin Gruber ist sich sicher, dass dabei eine Fehldiagnose vorliegt und es sich stattdessen um das Epstein-Barr-Virus handelt. Doktor Martin Gruber liegt mal wieder goldrichtig und das Mädchen hat noch viele gesunde Lebensjahre vor sich!

Die neue Folge vom „Bergdoktor“ berührt die Fans

Auch am Donnerstag (6. Februar) wurde auf dem offiziellen Instagram-Account vom „Bergdoktor“ vorab wieder ein Foto zur kommenden Folge veröffentlicht. Es herrscht Einigkeit unter den Fans, dass diese Folge super emotional, wenn nicht sogar die bisher beste Folge der Staffel ist:

„Bisher die schönste Folge dieser Staffel, finde ich.“

„Sehr emotionale Folge, toll gespielt! Ich saß wie gebannt vor dem Fernseher, klasse.“

„Eine der emotionalsten und besten Bergdoktor Folgen überhaupt.“

„Eine wunderschöne Folge! Und Rosa Wirtz spielt absolut bezaubernd! Insgesamt war diese Staffel eine der besten seit sehr langer Zeit. Vielen Dank ans Team!“

Das ZDF zeigt „Der Bergdoktor“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Folgen gibt es aber auch in der ZDF-Mediathek im Stream.