Hans Sigl: Kurz nach dem „Bergdoktor“ herrscht bittere Gewissheit

Lange haben die Fans auf diesen ganz speziellen Moment warten müssen – den Start der 18. Staffel „Der Bergdoktor“. Am 2. Januar 2025 war es dann endlich so weit. Hans Sigl schlüpfte wieder in seinen weißen Kittel und verkörpert den Martin Gruber im idyllischen Bergdorf Ellmau am Wilden Kaiser in Österreich.

Leider jedoch mussten Hans Sigl und sein ZDF-„Bergdoktor“-Team schon nach der ersten Folge zur bitteren Gewissheit gelangen, dass es im Quotenduell mit der ARD-Konkurrenz nicht ganz reichte.

Hans Sigl und der „Bergdoktor“ unterliegen im Quotenduell

So berichtet das Branchenportal „DWDL“, dass der „Bergdoktor“ zwar 5,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Gesamtpublikum vor die Bildschirme locken konnte (ein Marktanteil von ordentlichen 19,6 Prozent), die ARD und ihre Krimiserie „Nord bei Nordwest“ mit der Episode „Fette Ente mit Pilzen“ dies aber locker übertrumpfen konnte.

Der neue Film der ARD-Krimireihe fesselte nämlich gar 7,68 Millionen Menschen vor die Empfangsgeräte, bescherte dem Ersten damit eine Quote von 28,5 Prozent zur besten Sendezeit. Die neue Episode sogar knapp über ihrem Durchschnittswert von 7,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Zuschauer lieben die Dart-Weltmeisterschaft

Bei den jungen Zuschauern sah es dagegen ein wenig anders aus. Hier schlug sich der „Bergdoktor“ wacker, konnte sich mit 0,55 Millionen zu 0,48 Millionen knapp gegen „Nord bei Nordwest“ durchsetzen. Ebenfalls oben mit dabei: Die Sat.1-Primetimeshow „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland“ mit 0,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Deutlich dahinter: RTL. Die Sendung von Mario Barth wollten um 20.15 Uhr gerade einmal 0,45 Millionen Menschen verfolgen.

Abräumer des Abends war neben der „Tagesschau“ bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern aber die Darts-WM. Sport1 erreichte mit seiner Berichterstattung starke 0,92 Millionen Menschen. Ein Marktanteil um 20.40 Uhr von 21 Prozent.