„GZSZ“-Star Timur Ülker ist verlobt – Video spricht für sich – „Einfach wunderschön“

Sieben Staffeln, etliche Dramen, und eine Rolle, die ihm das Image des charmanten Draufgängers verpasst hat – doch privat schlägt Timur Ülker ganz andere Töne an. Nach elf Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern hat sich der „GZSZ“-Star tatsächlich getraut und seiner langjährigen Freundin Caroline Steinhof die Frage aller Fragen gestellt.

Und wo? Natürlich auf den Malediven, einer Kulisse, die an Romantik kaum zu überbieten ist.

„GZSZ“-Schauspieler hat sich getraut

Seit 2018 bringt Timur Ülker als Sonnyboy Nihat Güney auf RTL die Herzen der „GZSZ“-Fans zum Schmelzen. Doch abseits des Bildschirms ist er ganz der Familienmensch. Schon 2021 hatte er den Gedanken, dass die Strände der Malediven perfekt für einen Antrag wären.

Damals blieb es bei der Idee. Nun, vier Jahre später, setzte er seinen Plan endlich in die Tat um. „Es war einfach wunderschön!“, schwärmt der Schauspieler gegenüber RTL. Nachdem Caroline „Ja“ gesagt hatte, wurde die Verlobung direkt im Kreis der kleinen Familie gefeiert.

„GZSZ“-Star: Hochzeitsplanung in vollem Gange

Spontan ging es auf die nächste Insel – schließlich bieten die Malediven eine schier endlose Auswahl – und im Hotel „VARU“ genossen die beiden ein paar unvergessliche Tage. Die Kinder sorgten für die typischen Familienmomente: Während der Sohnemann das riesige „Will you marry me“-Schild entdeckte und alle warnen wollte, blieb ihr Töchterchen cool und beruhigte ihren Bruder. Ein herrlich chaotischer Moment!

Natürlich geht der Spaß bald weiter. Die Hochzeitsplanung ist schon voll im Gange: Die beiden wünschen sich eine deutsch-türkische Feier, die sowohl Timurs als auch Carolines Wurzeln widerspiegeln. Eine große Feier auf den Malediven mit Freunden und Familie wäre der absolute Traum – und vielleicht sogar mit einem Kamerateam, das die Reise für alle festhält.

Was sagt man dazu? Ein Schuhgeschäft in Hamburg als Startpunkt, elf Jahre Höhen und Tiefen und schließlich ein Antrag im Paradies. Ein modernes Märchen, in dem Timur Ülker die Hauptrolle spielt – dieses Mal aber nicht als Seriencharakter, sondern als echter Prinz für seine Caroline.