„GZSZ“-Star Lennart Borchert schwebt im Babyglück – fast wäre alles anders gekommen

Süße Neuigkeiten aus dem „GZSZ“-Kosmos! Schauspieler Lennart Borchert (25), bekannt als Serienliebling Moritz Bode, wird Vater! Gemeinsam mit seiner Freundin Louisa (25) erwartet er sein erstes Kind.

Das Paar könnte nicht glücklicher sein – und doch steckt hinter dieser frohen Botschaft eine Geschichte, die unter die Haut geht.

„GZSZ“-Star erwartet erstes Kind

Dass Lennart heute über einen wachsenden Babybauch streicheln darf, ist keine Selbstverständlichkeit. Vor fünf Jahren erhielt der gebürtige Berliner eine niederschmetternde Diagnose: Hodenkrebs. Den Kampf gegen den Krebs hat er gewonnen.

„Ich glaube, man muss damit einfach sehr locker umgehen“, erzählt Louisa nun im RTL-Interview. „Für den Partner da sein, wenn er das Bedürfnis hat, darüber zu reden.“ Sie war in dieser Zeit an Lennarts Seite und ist es heute wieder, wenn sie nun ihr neues Kapitel im Leben aufschlagen. Und wie hat Lennart von der Schwangerschaft erfahren? Ganz ehrlich: Gar nicht so schnell, wie man denken könnte.

„GZSZ“-Star verkündet es auf Instagram

„1 + 1 = 3 – ein kleines Wunder ist auf dem Weg“, schreibt das Paar unter eine Bilderreihe auf Instagram. Darauf: Lennart, wie er Louisa zärtlich über den Bauch streicht. Dann noch ein Ultraschallbild und natürlich ein Lächeln, das alles sagt.

„Louisa hatte am Abend zuvor einen negativen Test gemacht, wir dachten: Okay, hat noch nicht geklappt“, erzählt Lennart im RTL-Interview. „Am nächsten Morgen dann der neue Test – positiv! Louisa hat geweint vor Freude, und ich… ich war erst mal im Halbschlaf. Aber dann hab ich den Test in der Hand gehalten und wusste: Das ist wirklich wahr.“

Bereits seit Sommer 2020 steht Lennart Borchert für die Erfolgsserie in der Rolle des Moritz Bode vor der Kamera. Die Diagnose Hodenkrebs traf ihn damals ausgerechnet an dem Tag, an dem er die Zusage für „GZSZ“ erhielt. Während seiner ersten Dreharbeiten trug er noch Mütze und Perücke, um die Spuren der Chemotherapie zu verbergen.

Heute nutzt der gebürtige Berliner seine Bekanntheit nicht nur für die Schauspielerei, sondern auch, um sich für wichtige gesellschaftliche Themen starkzumachen. Insbesondere für die Sensibilisierung und Aufklärung über Krebserkrankungen bei jungen Männern.