„GZSZ“-Star Anne Menden: Aufruhr um Fotos – „Lasst diese Scheiße“

Anne Menden ist seit Jahren eine feste Größe in der deutschen TV-Landschaft. Als „Emily Höfer“ begeistert die Schauspielerin seit 2004 die Fans der RTL-Erfolgsserie „GZSZ.“ Doch auch abseits des Serien-Sets sorgt die Berlinerin für Schlagzeilen – zuletzt durch ihre Beziehung mit Gustav Masurek. Der ehemalige „Bachelorette“-Kandidat und die „GZSZ“-Darstellerin machten ihre Liebe 2024 öffentlich und zeigen sich seither frisch verliebt auf Social Media.

Doch ihr junges Liebesglück wird nun von einem Vorfall im Netz überschattet.

„GZSZ“-Star: Fotos machen die Runde

Anne Menden und Gustav Masurek schweben seit einigen Monaten auf Wolke sieben. Auf Social Media lassen sie Fans an ihrem Liebesglück teilhaben. Doch genau dort wartete nun eine böse Überraschung auf das Paar! Im Internet kursierten kürzlich Bilder, die Anne Menden mit vermeintlichem Babybauch zeigen – und die Gerüchteküche brodelte. Haben die beiden etwa bereits den nächsten großen Schritt gewagt?

Die Antwort darauf liefert Gustav Masurek persönlich: Auf Instagram stellte er unmissverständlich klar, dass an diesen Gerüchten nichts dran ist. „Anne ist nicht schwanger“, erklärte er in einer mittlerweile gelöschten Story. Die Bilder seien Deepfakes – täuschend echte Fälschungen, die mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurden. An seine Follower richtet Masurek nun einen klaren Appell.

„GZSZ“-Star: Partner findet deutliche Worte

Masurek appelliert eindringlich an seine Follower, solche Inhalte zu hinterfragen: „Bitte keine Verlinkungen mehr dazu. Lasst diese Scheiße! Das tut Menschen weh.“ Der 35-Jährige macht deutlich, wie belastend es für Betroffene sein kann, mit Falschmeldungen über sensible Themen wie eine Schwangerschaft konfrontiert zu werden.

Anne Menden selbst äußerte sich nicht zu den Gerüchten, doch ihr Partner findet klare Worte: „Ganz ehrlich, wenn sie vielleicht irgendwann schwanger sein sollte, werden wir es euch entweder sagen – oder nicht. Auch wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man nicht alles teilen.“

Ein klares Statement, das Grenzen setzt und zeigt, dass auch Prominente ein Recht auf Privatsphäre haben. Bleibt zu hoffen, dass das Paar sich von der Aufregung nicht die Freude an ihrer frischen Beziehung nehmen lässt!