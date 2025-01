GZSZ-Star mit deutlicher Ansage: „So viel Kitsch“

Seit Dezember 2010 spielt sie die Rolle der „Lilly Seefeld“ in der RTL-Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und ist kaum noch aus dem Format wegzudenken. So hat die Schauspielerin Iris Mareike Steen (33) die Herzen zahlreicher TV-Zuschauer erobert.

Dies zeigt sich auch an ihrer großen Fangemeinde auf Instagram. Hier ist die gebürtige Hamburgerin stets darum bemüht, ihren Followern auf nahe und authentische Weise zu begegnen. Regelmäßig hält sie sie durch Schnappschüsse und Videos auf dem Laufenden. Bei ihrem aktuellen Beitrag sucht sie einen ganzen bestimmten Herzensmenschen. Um wen könnte es sich hierbei handeln?

GZSZ-Star Iris Mareike Steen: Für ihn schlägt ihr Herz

Polizist Kevin und Iris Mareike kennen sich bereits seit der Schulzeit und sind seit über sieben Jahren verheiratet. Kurz nach ihrer Hochzeit schwärmte sie im Interview mit „Promiflash“: „Ich kann mir auf jeden Fall immer wieder vorstellen, meinen Mann zu heiraten.“ Und auch heute kann ihre gemeinsame Liebe nichts erschüttern!

Auch sehr interessant: +++ „Dschungelcamp“: Kurz vor Einzug verkündet RTL-Star die Trennung +++

Dies beweist ein aktueller Post auf Instagram. Dabei richtet sie wärmende Worte an ihren Kevin zu seinem Geburtstag. Sie wählte zwei ganz unterschiedliche Paarfotos aus. Eines ist ein Selfie von Iris, auf dem sie strahlend nur eine Gesichtshälfte zeigt und ihren Ehemann im Hintergrund präsentiert. Das zweite Foto stellt das Ehepaar jedoch verliebt wie am ersten Tag dar – vertraut und fest umschlossen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Aktuelle Liebes- und Geburtstagsbotschaft von Iris Mareike Steen an ihren Ehemann Kevin auf Instagram

Humorvoll und voller Liebe beschreibt sie die zwei Fotos mit folgenden Zeilen: „Das erste Bild ist ein Such-, das zweite ein ‚Gesucht und gefunden‘-Bild. So viel Kitsch darf sein, weil mein Mann vor ein paar Tagen Geburtstag hatte und sich somit, nach meinen Regeln (die er prompt von mir übernommen hat), noch in seiner Geburtstagswoche befindet. Alles Liebe auch hier nochmal, du wundervoller Mensch.“

Weitere Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Außerdem verrät der GZSZ-Star, dass es für das Ehepaar bald in den Urlaub gehe. Das Ziel lässt sie offen. Vielmehr zeigt sie sich wieder ihren Fans ganz nah und bezieht sie direkt mit ein. So fragt sie: „Wer errät, wo es hingeht?“. Mit dem Tipp, dass es an einen Ort ginge, den Iris und Kevin bestens kennen würden.