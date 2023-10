GZSZ-Star erlebt Schock-Moment im Flugzeug: „Erschreckt“

Das Flugzeug gilt eigentlich als sicherstes Verkehrsmittel überhaupt. Doch dass es an Bord durchaus zu Turbulenzen kommen kann, musste GZSZ-Schauspieler Timur Ülker jetzt erfahren. Es kam zu einem kurzen Schock-Moment an Bord.

Bereits seit 2018 spielt Timur Ülker bei GZSZ den Nihat Güney. Und seine Serien-Figur hat in der RTL-Serie auch schon so einiges erlebt und durchgestanden. So erfuhr er zum Beispiel erst im Erwachsenenalter, dass seine Eltern nicht seine leiblichen Eltern sind. Und auch das Liebesleben von Nihat ist ziemlich bewegend. Unter anderem fing er eine Affäre mit der deutlich älteren Katrin Flemming (Ulrike Frank) an.

GZSZ-Schauspieler meldet sich aus dem Flugzeug

Ganz so bewegt wie das Liebesleben seiner Serienfigur ist das von Timur Ülker allerdings nicht. Der 34-Jährige ist seit Jahren glücklich vergeben und hat mit seiner Caroline zwei Kinder. Doch nicht nur als Schauspieler und im Familienleben läuft es gut für Ülker. Mittlerweile startet er auch als Sänger durch.

Und bei so viel Beschäftigung ist es kein Wunder, dass der Familienvater auch durchaus mal den Weg ins Flugzeug findet. In seiner Instagram-Story nahm er seine Fans jetzt mit auf seinen Flug Richtung Heimat – dann kam es zu einem dramatischen Moment.

Flieger musste plötzlich den Plan ändern

„Home in 3, 2, 1. Danke Universum“, freute sich Ülker darüber, jeden Moment wieder deutschen Boden zu betreten. Doch kurze Zeit später kam es zu einem Zwischenfall, wie er in einer weiteren Story berichtete. „Okay, zu früh gefreut. Kurz vor dem Landen hat der Flieger komplett hochgezogen und alle haben sich kurz erschreckt. Hab W-Lan im Flieger“, berichtete er weiterhin. Letztendlich kam Ülker aber sicher zuhause an – und das ist doch das Wichtigste.