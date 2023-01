GZSZ: Detail an Susan Sideropoulos ist vollkommen anders – Fans wird es sofort auffallen

Es ist eine Nachricht, auf die GZSZ-Fans lange warten mussten: Zuschauerliebling Susan Sideropoulos kommt zurück ans Serienset. Diesmal auch nicht nur für eine Fortsetzung des Spin-Offs „Leon“, sondern als vorerst wieder fester Bestandteil des GZSZ-Casts.

Nachdem sie 2011 mit ihrer Serienfigur Verena Koch den Serientod starb, ist sie jetzt als ihre Doppelgängerin Sarah Elsässer ab dem 18. Januar 2023 wieder bei RTL zu sehen. Um die zu spielen, unterzieht sich GZSZ-Schauspielerin Susan Sideropoulos bald schon regelmäßig einer kleinen Typveränderung, die langjährigen Fans allerdings sofort auffallen dürfte.

GZSZ-Star Susan Sideropoulos: So wird sie zu Sarah

Mit ihrer Rückkehr als Sarah Elsässer feierte Susan Sideropoulos in „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ ihr großes Comeback im GZSZ-Cosmos. Im Januar 2023 geht die Liebesgeschichte von Leon (Daniel Fehlow) und Sarah in „Leon – Kämpf um deine Liebe“ in die nächste Runde.

Wer schon beim ersten Teil aufmerksam hingesehen hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass Susan Sideropoulos anders als in ihrer Rolle als Verena nicht mehr blaue, sondern braune Augen hat. Es ist ein kleines Detail, das die Doppelgängerin allerdings schnell entlarvt und für das Schauspielerin Susan am Set extra Kontaktlinsen einsetzt.

GZSZ-Star Susan Sideropoulos trägt Kontaktlinsen nur am Set

In einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan von Susan Sideropoulos jetzt wissen: „Musst du jetzt immer die Kontaktlinsen tragen?“ Ihre Antwort darauf ist eindeutig: „Ja, als Sarah habe ich braune Augen.“ Privat trägt sie die aber nicht, stellt sie anschließend gleich mal klar.

Auch wenn es vermutlich immer ein bisschen lästig ist, mit den Kontaktlinsen den Drehtag zu durchleben, Susan ist glücklich, endlich wieder regelmäßig am Set mit dabei zu sein. „Ich liebe es einfach so sehr und in einer täglichen Serie darf man einfach ganz viel davon [drehen] machen.“

Einen bitteren Beigeschmack hat das Comeback allerdings trotzdem, denn auch wenn aktuell die Freude groß ist, die Rückkehr von Susan Sideropoulos und auch Kollege Daniel Fehlow in seiner Rolle als Leon ist nur vorübergehend. Zumindest sieht es aktuell noch danach aus…