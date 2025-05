GZSZ: Sensation! SIE kehrt zurück – Fans können es kaum glauben

Die GZSZ-Fans jubeln: Charlott Reschke (20) ist zurück! Die Schauspielerin, die fast die Hälfte ihres Lebens als Johanna Flemming vor der Kamera stand, feiert ihr Comeback in der Kultserie.

Schon als Grundschülerin war Charlott dabei. Mit 10 Jahren übernahm sie die Rolle der Johanna, Tochter von Jo Gerner. Ganze 9 Jahre prägte sie die Serie, bis sie 2024 eine Pause einlegte. Doch jetzt, nach bestandenem Abitur und einer spannenden Auszeit, ist sie wieder da!

GZSZ-Fans haben Grund zur Freude

Charlott nutzte die Pause für eine Europa-Tour. Albanien, Italien, Schottland – überall war sie unterwegs. Doch ihr Highlight? Drei Monate in New York City am Lee Strasberg Theatre and Film Institute. „Das hat meinen schauspielerischen Horizont sehr erweitert“, schwärmt sie gegenüber RTL.

Weiter: „Persönlich hat mich der kulturelle Austausch mit Menschen aus aller Welt inspiriert.“ In ihrer Rückkehr-Folge überrascht Johanna alle: Job in Tokio gekündigt, zurück nach Berlin! Moritz und Jonas freuen sich riesig. Doch die Zuschauer ahnen: Johanna verbirgt etwas. Wird sie ihre Probleme offenbaren?

Die Zuschauer toben vor Freude. Auf Instagram kommentiert ein Fan: „Wunderbar! Ich freue mich sehr, dass Johanna wieder zu sehen sein wird.“ Ein anderer ergänzt: „Endlich! Ich hatte schon Sorge, Johanna kommt nicht mehr zurück. Über die Jahre hab ich die Rolle wirklich lieb gewonnen. Hoffe, Charlott bekommt tolle Storys und Johanna bleibt weiterhin ihren Prinzipien treu.“

Am Dienstagabend (27. Mai) ist es so weit: Charlott ist wieder auf den Bildschirmen. Wer es nicht erwarten kann, schaut schon jetzt auf RTL+.

RTL zeigt die beliebte Soap immer montags bis freitags immer ab 19.40 Uhr.