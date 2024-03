„GZSZ“-Star lässt alles hinter sich und wandert aus – „Tränen in den Augen“

Fünf Jahre lang verzauberte sie in der Rolle der Pia Koch Fernsehzuschauer der RTL-Soap „GZSZ„. Ab dem Jahr 2015 verkörperte Isabell Horn außerdem dieselbe Rolle in der Vorabendserie „Alles was zählt“.

Nach ihrem Serien-Aus wirkte der Fernsehstar in verschiedenen Formaten mit und spielt seit 2020 eine Hauptrolle in der ZDF-Serie „Bettys Diagnose“. Trotz ihrer beachtlichen beruflichen Erfolge, scheint sich die Schauspielerin jedoch nach einer Veränderung gesehnt zu haben und entschied sich nun für einen drastischen Schritt.

„GZSZ“-Star lässt alles hinter sich

Gemeinsam mit ihrem Partner Jens Ackermann hat Isabell Horn zwei Kinder. Vor einiger Zeit machte die kleine Familie Urlaub in Schweden und ahnten beim Antritt der Reise noch nicht, dass sie sich Hals über Kopf in das Land verlieben würde. Nur kurze Zeit später fiel dann die Entscheidung, der „GZSZ“-Star sehnte sich nach einem Leben in der Natur und bereitete gemeinsam mit ihrem Partner die Auswanderung vor. Der Sender RTL besuchte den Soap-Star in seiner Wahlheimat, die kleine Familie wohnt in einem idyllischen Häuschen in der Nähe von Stockholm.

Auch die größte Angst des „GZSZ“-Stars hat sich nicht bewahrheitet. Horn machte sich Gedanken darüber, ob sich ihre kleinen Kinder an die neue Heimat gewöhnen könnten. Doch ihr Nachwuchs fühlt sich pudelwohl und die Schauspielerin berichtet über ihre Tochter: „Ich hatte Tränen in den Augen, weil ich mich so gefreut habe, dass sie jetzt Freunde hat.“

Auch die Bindung zu ihrem Partner sei durch den Umzug noch stärker geworden. Der „GZSZ“-Star hat mit dem Umzug in die schwedische Idylle also alles richtig gemacht. Frohen Mutes bekräftigt Isabell Horn gegenüber RTL: „Ich bin einfach nur krass dankbar.“ Der Fernsehstar scheint das hektische Leben in der Großstadt keineswegs zu vermissen. Auch einen Tipp für Menschen, die in Zukunft auswandern wollen, hat der Serien-Star parat. Horns Rezept zum Erfolg lautet: „Ein bisschen mehr Mut und weniger Angst.“ Die Schauspielerin scheint sich das Leben ihrer Träume geschaffen zu haben.

Für Dreharbeiten wird Isabell Horn wohl auch in Zukunft das ein oder andere Mal in die Heimat zurückkehren. In Schweden hat der „GZSZ“-Star jedoch sein ganz großes Glück gefunden.