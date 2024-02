„Das große Promibacken“: GZSZ-Star total verzweifelt – „Schrecklich“

In der Sat.1-Show „Das große Promibacken“ geht es erneut zur Sache! Auch dieses Jahr tritt wieder eine bunte Mischung aus acht Kandidaten an und kämpft zwischen Mehl und Zucker um die Krone und um Geld für den guten Zweck.

Dabei stehen die Promis vor so manch einer Herausforderung, was besonders einen GZSZ-Star ganz schön ins Schwitzen bringt!

GZSZ-Star kämpft um „Goldenen Cupcake“

Beim alljährlichen Back-Wettbewerb laufen die Backöfen wieder heiß! Unter der strengen Aufsicht von Bettina „Betty“ Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs backen die Stars, was das Zeug hält. Dabei müssen sich die Promis drei Prüfungen stellen, in denen sie ihre Backkünste unter Beweis stellen müssen. Der Sieger geht mit dem „Goldenen Cupake“ nach Hause und darf 10.000 € für einen guten Zweck spenden.

Besonders eine Dame stellt dies vor eine Herausforderung. „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“- Star Susan Sideropoulos kämpft in der 3. Folge ganz schön mit einem Rezept! Von 2001 bis 2011 spielte sie die Rolle der Verena Koch bei der TV-Show „GZSZ“. Jetzt zieht sie den Backhandschuh beim „Großen Promibacken“ über. Doch sie ist nicht die einzige Schauspielerin aus der TV-Show. Auch Kollege Raúl Richter, der sieben Jahre Teil der Serie war, ist mit von der Partie.

Zutat treibt Schauspielerin in die Verzweiflung

Die Schauspielerin und Mutter zweier Söhne kämpft in der Folge vom 28. Februar mit einem der Rezepte. Besonders mit einer Zutat steht die 43-Jährige auf Kriegsfuß.

Für den Teig benötigen die Kandidaten unter anderem Ziehbutter, womit Susan jedoch wenig anfangen kann. „Ich weiß nicht, was Ziehbutter ist, außer, dass sie klebt“, teilt die Schauspielerin gestresst Moderatorin Enie mit. Auch sonst scheint sie sich wenig mit der geforderten Backkunst auszukennen: „Ich kapiere schon die Worte nicht, die hier beschrieben sind, noch nie in meinem Leben gehört, ich kenne auch den Teig nicht“.

+++Sat.1 zeigt „Das große Promi Backen“ – DAS gab es in der Sendung noch nie+++

Das setzt sie zunehmend unter Druck und lässt sie fast an der Prüfung scheitern. „Schrecklich!“, befindet der „GZSZ“-Star. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Backshow wird nun ein kurzes Video zu ihren verzweifelten Worten hochgeladen. Susan selbst nimmt das ganze mit Humor. So kommentiert sie unter dem Video mit Lach-Emojis.

Weiter erzählt sie, dass die ganze Aufgabe ihre bisher größte Herausforderung war. Dennoch meistert Susan am Ende die Prüfung und schafft es in die nächste Runde. Dafür müssen sich die Teilnehmer von TV-Darsteller Julian F. M. Stoeckel verabschieden. Wie sich Susan in der nächsten Folge schlagen wird, ist wieder ab nächsten Mittwoch um 20.15 auf Sat.1 zu sehen oder bereits vorab auf Joyn abrufbar.