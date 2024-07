„GZSZ“-Star Chryssanthi Kavazi macht schockierendes Geständnis – „Viel Herzschmerz“

Sie ist ein wahrer Liebling der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und machte im Jahr 2023 auf dem Parkett der Primetime-Show „Let’s Dance“ eine gute Figur. Mit ihrer charmanten Art verzauberte Chryssanthi Kavazi die Fernsehzuschauer von Anfang an.

Auch privat hat Chryssanthi Kavazi ihr großes Glück bereits gefunden. Seit dem Jahr 2018 ist der Soap-Star mit den Fernsehstar Thomas Beck verheiratet, im April dieses Jahres kam das zweite Kind des Paares auf die Welt. Nun spricht die Schauspielerin in einem Interview über die schlimme Zeit, die sie nach der Geburt ihrer Tochter durchleben musste.

Chryssanthi Kavazi war schwerkrank

Knapp drei Monate sind Chryssanthi Kavazi und Tom Beck mittlerweile Eltern. Die erste Zeit mit ihrem Nachwuchs konnte die Schauspielerin jedoch keineswegs genießen, wie sie nun in einem Interview mit dem Sender RTL gesteht. Nur sechs Tage vor der Entbindung steckte sich der „GZSZ„-Star nämlich mit den Ringelröteln an.

Die Geburt ihrer kleinen Tochter überstand der Fernsehstar zwar, aber in den darauffolgenden Tagen ging es Chryssanthi Kavazi immer schlechter. Die Schauspielerin bekam 40 Grad Fieber und entwickelte eine bakterielle Infektion. Kavazi wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert und musste eineinhalb Wochen in der Klinik verbringen.

Chryssanthi Kavazi schaffte es zwar ihre Tochter zu stillen, zu viel mehr war sie jedoch nicht in der Lage. Die 35-Jährige berichtet im Interview mit RTL: „Ich hatte Fieber, ich habe nicht viel mitgekriegt, ich war gar nicht richtig da.“ Auch als die Schauspielerin das Krankenhaus verlassen durfte, sei es ihr noch immer nicht gut gegangen. Der RTL-Star erzählt: „Es hat lange gedauert. Und ich habe nach der sechsten Woche erst realisiert, dass ich ein Kind habe. Es war viel Herzschmerz.“

Doch nach den ersten belastenden Wochen ging es Chryssanthi Kavazi nach und nach besser. Besonders für die Unterstützung ihres Liebsten Tom Beck ist die Schauspielerin ausgesprochen dankbar. „Er ist der beste Mann, den man sich vorstellen kann“, schwärmt sie über ihren Gatten.

Mittlerweile hat sich Chryssanthi Kavazi vollständig erholt und kann die Zeit mit ihrem Nachwuchs voll und ganz genießen.