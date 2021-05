GZSZ: Iris Mareike Steen mit traurigen Worten – Fans haben schlimme Befürchtung

Die GZSZ-Fans müssen jetzt ganz stark sein.

Für GZSZ-Star Iris Mareike Steen und ihre Kollegen steht ein trauriger Abschied bevor. Sie müssen sich von einem beliebten Serienstar verabschieden. Denn kein Geringerer als Nihat Güney (Timur Ülker) verlässt die RTL-Serie.

GZSZ: Zerbricht das neue Traumpaar am Serien-Spin-off?

Schauspielerin Iris Mareike Steen nimmt diese Meldung sichtlich mit. Sie spielt bei GZSZ schließlich Nihats Freundin Lilly Seefeld. Im Netz verabschiedet sie sich nun mit traurigen Worten von ihrem Schauspielkollegen.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen. Foto: IMAGO / Future Image

Lilly und Nihat sind das neue GZSZ-Traumpaar. Doch ausgerechnet jetzt will sich der Anwaltsgehilfe von Jo Gerner auf die Suche nach seiner Herkunft machen – und dafür muss Nihat nun dem Kolle-Kiez den Rücken kehren.

---------------------------------------

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt

Bei TV Now kannst du die Folgen auch sehen

Eine Vorschau bietet RTL an

----------------------------------------

Der Cousin von Shirin Akinci will in einem zehnteiligen Spin-off mit dem Titel „Nihat – Alles auf Anfang“ endlich zu sich selbst finden. Ein herber Rückschlag für die Fans, die sich so über das Liebes-Glück von Nihat und Lilly gefreut haben.

Bei Instagram äußert sich nun auch Schauspielerin Iris Mareike Steen zu dem Serien-Aus von Nihat.

Zu zwei Fotos von sich und Kollege Timur Ülker schreibt die 29-Jährige: „Ich bin überzeugt davon, dass es ganz großartig wird. Natürlich werde ich ihn sehr am GZSZ-Set vermissen, freue mich aber auf regelmäßige Updates und ein fantastisches Endergebnis.“

GZSZ-Fans besorgt: „Heißt das, Lilly und Nihat werden sich trennen?“

Für Publikumsliebling Timur ist es natürlich ein riesiger Schritt, eine komplett eigene Serie gewidmet zu bekommen. Doch nicht alle Fans können sich für den TV-Star freuen:

„Doch keine Ehe mit Nihat...“

„Heißt das, Lilly und Nihat werden sich trennen?“

„Lilly und Nihat trennen sich aber nicht?!“

Was aus dem neuen Traumpaar der RTL-Soap wird, ist noch nicht bekannt.

----------------------------------------

Von RTL heißt es lediglich, dass Nihat „einige alte und neue Weggefährte“ treffen wird. Ob seine GZSZ-Freundin Lilly Seefeld dabei sein wird? Fraglich.

GZSZ-Star Anne Menden sorgte hingegen mit einem sexy Schnappschuss für Aufsehen. Welches Bild die Fans ausrasten ließ, erfährst du hier.

