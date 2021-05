GZSZ: Ex-Star verkündet Baby-News – „Wir freuen uns so sehr“

Baby-Alarm bei einem ehemaligen Schauspieler von GZSZ.

Wieder einmal ist die Ehefrau Janni Hönscheid von Ex-GZSZ-Star Peer Kusmagk schwanger. Auf Instagram verkünden die beiden ihre Freude über den Familiennachwuchs.

GZSZ: Ehemaliger Schauspieler wird zum dritten Mal Vater

In der RTL-Serie GZSZ spielte Peer Kusmagk von 2001 bis 2003 den Arzt Ben Bachmann – doch das ist bereits viele Jahre her.

Mittlerweile ist der Ex-GZSZ-Star Vater von zwei süßen Kindern und erwartet nun bereits zum dritten Mal Nachwuchs.

Das ist GZSZ:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt

Die neue Folge steht bei TV Now zur Vorschau bereit

Peer Kusmagks Ehefrau Janni Hönscheid ist erneut schwanger und verkündet die frohe Botschaft auf Instagram. Nicht nur die werdenden Eltern freuen sich über die schöne Nachricht.

„Wir freuen uns so sehr auf Dich!“, schreibt Janni Hönscheid in einen Beitrag auf ihrer Instagram-Seite. Darunter postet sie ein Foto, auf welchem sie mit einem kugelrunden Baby-Bauch am Strand von Costa Rica posiert.

GZSZ: Ex-Star erwartet Nachwuchs und wird sentimental – „Das Glück kommt in Wellen“

Auch den ehemaligen GZSZ-Schauspieler scheint es überglücklich zu machen, dass er im Alter von 45 Jahren noch einmal Vater wird.

Peer verkündet die frohe Botschaft ebenfalls auf Instagram und zeigt dabei sogar seine ganze Familie.

„Das Glück kommt in Wellen“, schreibt der Ex-GZSZ-Star stolz unter sein Instagram-Bild, auf welchem man neben seiner schwangeren Frau Janni, auch ihn und seine zwei Kinder sieht.

Sohn Emil-Ocean ist mittlerweile drei Jahre alt und seine Schwester Yoko knapp zwei. Ob auch der Name des Neugeborenen bekannt gegeben wird, gilt für GZSZ-Fans abzuwarten. (mkx)

