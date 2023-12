GZSZ-Abschied: Jetzt ging alles ganz schnell – „Ein komisches Gefühl“

Trauriger Abschied bei GZSZ!

Die Fans der beliebten RTL-Soap GZSZ müssen jetzt ganz stark sein. Eine beliebte Schauspielerin verabschiedet sich aus der Serie. Zumindest vorübergehend müssen die Zuschauer auf sie verzichten. Der Abgang kommt dabei schneller als gedacht.

GZSZ: SIE verabschiedet sich in Babypause

Gleich zwei Schauspielerinnen der RTL-Serie GZSZ erwarten Nachwuchs: Chryssanthi Kavazi und Nina Ensmann sind beide schwanger. Nun verabschiedet sich Zweitere in die Babypause und kehrt dem Set vorübergehend den Rücken. In einem RTL-Interview spricht sie nun über die bevorstehende Auszeit.

„Es ist ein komisches Gefühl. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ein Lachendes, da der Grund meiner Pause ein wunderschöner ist und ich mich auf das größte Abenteuer meines Lebens freue. Ein Weinendes, da ich den Drehalltag und meine Kolleg:innen sehr vermissen werde. Allerdings werde ich ja bald wiederkommen und das macht den „Abschied“ sehr viel leichter“, erzählt Nina Ensmann.

GZSZ-Star Nina Ensmann: „Es fühlte sich sehr surreal an“

Seit Sommer 2022 gehört Schauspielerin Nina Ensmann in der Rolle der Jessica Reichelt zu den Hauptdarstellern bei GZSZ. Wie fühlt es sich nach so einer langen Zeit an, plötzlich von der Bildfläche zu verschwinden? „Der Tag ist wie ein Film an mir vorbeigezogen. Es fühlte sich nach anderthalb Jahren fast täglichem Drehen sehr surreal an, einen vorerst letzten Drehtag zu haben“, berichtet die gebürtige Münsteranerin.

Wie lange Nina Ensmann nun wirklich ausfällt, erzählt sie ebenfalls in dem RTL-Interview: „Die GZSZ-Fans müssen nicht lange auf mich verzichten. Im GZSZ-Universum wird es sich wie ein Wimpernschlag anfühlen. Im Sommer 2024 fange ich bereits wieder an, reduziert zu drehen.“