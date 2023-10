GZSZ-Star spürt Schmetterlinge im Bauch: Doch es ist etwas ganz anderes

In der RTL-Kultserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ spielt sie die quirlige Blondine Jessica Reichelt. Im wahren Leben dürfte es für Schauspielerin Nina Ensmann in Zukunft nicht weniger aufregend werden, wie sie nun via Instagram bekannt gab.

Denn Ensmann und ihr Partner Marc werden Eltern. Auf Instagram schrieb die „GZSZ“-Schönheit: „Es stellte sich heraus, dass die Schmetterlinge in meinem Bauch deine kleinen Füßchen sind. Wir freuen uns auf deine Fußspuren in unserem Leben und in dieser Welt. Wir könnten dich nicht mehr lieben, als wir es ohnehin schon tun!“

„GZSZ“-Star Nina Ensmann ist schwanger

Ensmann ist seit über 16 Jahren mit ihrem Freund zusammen. „Ich habe meinem Mann direkt den positiven Test unter die Nase gehalten und er hat sich total gefreut. Er konnte seinen Augen erst nicht trauen, hat dreimal nachgefragt ‘echt jetzt?!’ und mich dabei umarmt. Das war total süß! Er ist in meinen Augen der geborene Vater“, gegenüber der „Bild“. Laut der Zeitung wird die „GZSZ“-Schauspielerin für RTL noch einige Wochen drehen. Ihre anschließende Babypause soll im kommenden Sommer enden.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fans jedenfalls freuen sich tierisch über die tollen Nachrichten von Nina Ensmann. „Einfach so schöön!!! Ich freue mich so. Ich trage mich schonmal als Babysitter ein“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Oder: „Herzlichen Glückwunsch. Am Set von GZSZ herrscht wohl eine ganz besondere Luft. Alle werden schwanger.“

Mehr Nachrichten:

Doch es herrscht neben all der Freude auch ein wenig Traurigkeit. „Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für dich und deinen Partner, auch wenn das heißt, dass wir in der Serie bestimmt lange oder gar auf Dauer auf deine Rollen verzichten müssen. Jetzt, wo du mir so gefällst“, schreibt eine Zuschauerin. Und eine andere ergänzt: „Es gehen in GZSZ so viele weg und das sogar mit die Besten.“