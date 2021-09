GZSZ-Star Iris Mareike Steen braucht dringend Hilfe von den Fans – „Ich bin sehr verzweifelt“

So verzweifelt haben Zuschauer die GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen vermutlich noch nicht gesehen. Völlig durch den Wind hat sich die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story am Donnerstagabend an ihre Fans gewandt.

„Es ist ganz dramatisch“, sagt Iris Mareike Steen und bittet ihre Fans um Unterstützung. Aber was ist es, dass Steen so beschäftigt?

Iris Mareike Steen ist regelmäßig als Schauspielerin bei GZSZ zu sehen.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen hat dringende Bitte an ihre Fans

„Hinweise folgen. Bitte um Mithilfe“, schreibt Iris Mareike Steen zu ihrer Instagram-Story, dann holt sie richtig aus und erzählt, was ihr schon seit Tagen auf der Seele brennt.

„Ich habe sämtliche Menschen in meinem Alter gefragt, ob sie diese Serie kennen, ob ihnen irgendeiner dieser Hinweise bekannt vorkommt und niemandem kam es bekannt vor.“

Die GZSZ-Schauspielerin ist auf der Suche nach einer Kinderserie, deren Name ihr entfallen ist. Uff, Grund aufzuatmen, denn so wie es losging, hätten Steens Fans ja meinen können, es läge ein schlimmer Notfall vor! Für den GZSZ-Star liegt dieser jedoch vor, denn bislang blieben sämtliche Versuche, die Show aus ihrer Jugend ausfindig zu machen, erfolglos.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen sucht bei Instagram nach Kinderserie

Jetzt sieht die 29-Jährige nur noch einen Ausweg: Ihre Fans sollen der Schauspielerin helfen. Anscheinend hofft Steen darauf, mit Schwarmwissen den Namen der Serie ermitteln zu können.

Dann machen sich aber doch noch ein paar Zweifel bei dem GZSZ-Star breit und sie sagt: „Also, es kann auch sein, dass es diese Serie einfach nicht gibt und ich jetzt hart eure Zeit verschwende“.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen: Schauspielerin unsicher über den Namen von Kinderserie

Trotz allem will sie ihr Glück versuchen und liefert als Hinweise diese Anhaltspunkte: „Zeichentrick“, „Mitte der 90er“, „Afrika“, „Kleiner Junge“, „Hase“.

Klingt zunächst ein bisschen kryptisch, aber anscheinend will Iris Mareike Steen nichts unversucht lassen, um das Rätsel endlich zu lösen.

Um wirklich ALLE Hinweise zu nutzen, singt Steen dann noch die Titelmelodie der Serie vor – zumindest, soweit sie sich daran erinnern kann. „Meiner Meinung nach hieß die Serie ‚Pascal und Leuk‘“, sagt Steen. Das muntere Rätselraten kann beginnen! Und siehe da...

GZSZ-Star Iris Mareike Steen ist total begeistert von der Hilfe ihrer Fans auf Instagram

Nach ihrer Gesangseinlage passiert etwas, mit dem die Schauspielerin sicherlich nicht gerechnet hätte. Überglücklich sagt sie: „Oh, mein Gott. Leute, ich liebe euch! Ihr seid der Wahnsinn.“

Dann macht sie sogar noch eine Ankündigung: „Ich frage nie wieder meine Freunde, wenn ich irgendwas wissen will…“

Die Schauspielerin ist fast den Tränen nah, so glücklich ist sie darüber, dass sie mit der Hilfe ihrer Fans endlich Klarheit hat.

Aber wie heißt denn nun besagte Serie? Es handelt sich dabei um die Kinder-Show „Kassai und Leuk“ von 1997. Die Serie orientiert sich an afrikanischen Sagen und Mythen und wurde in den 90ern auf dem Kindersender Kika ausgestrahlt.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen will jetzt ihren Fans auf Instagram helfen

Anschließend erzählt die 29-Jährige, dass sie bereits seit mehreren Jahren „immer wieder“ an die Serie denken musste. „Das ist voll besonders für mich“, sagt Steen begeistert. Ihr Plan: Alsbald die Serie ihrer Kindheit nochmal schauen.

Die Schauspielerin ist so aus dem Häuschen über die produktive Teamarbeit, dass sie gleich mal einen Aufruf unter ihrem neuen Instagram-Beitrag startet. Hier sollen auch andere Suchende endlich fündig werden und im Kollektiv ungeklärte Fragen beantwortet werden.

Warum sich Iris Mareike Steen selbst als Versagerin bezeichnete, erfährst du hier. (sj)

