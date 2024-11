„GZSZ“ bald ohne Jörn Schlönvoigt? RTL-Star spricht Klartext

„GZSZ“-Liebling Jörn Schlönvoigt (38) sorgt für Aufregung: Verlässt er etwa den Kolle-Kiez? Der Star, bekannt als Philip Höfer seit 2004, wagt sich in neue Gefilde und übernimmt eine Gastrolle in „Dahoam is Dahoam“. Ob sich seine Fans nun Sorgen machen müssen?

In der bayrischen Serie schlüpft Jörn in die Rolle des Lasse Hein und sorgt für ein ordentliches Durcheinander in der Dorfgemeinschaft. „Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, in eine neue Figur einzutauchen und diese bayrische Welt ein Stück weit mitzuerleben“, verrät er im Interview mit „TVMovie“. Obwohl die Serie für ihn Neuland ist, hat er die Dreharbeiten sichtlich genossen.

„GZSZ“-Star über seine neue Rolle

Vom urbanen Berlin ins ländliche Bayern – für Jörn ein echtes Kontrastprogramm! „Der größte Unterschied liegt wohl in der Kulisse und der Atmosphäre. ‚Dahoam is Dahoam‘ hat dieses herrlich bayrische, dörfliche Flair, während GZSZ in einer großstädtischen Umgebung spielt“, erklärt er weiter. Doch eine Sache bleibt gleich: „Bei beiden Serien stehen die zwischenmenschlichen Beziehungen im Mittelpunkt“.

Und wie sieht es mit den Gemeinsamkeiten aus? „Der Teamgeist und die Professionalität sind in beiden Produktionen beeindruckend. Man fühlt sich sofort willkommen und als Teil des Teams, egal wie lange man dabei ist“, schwärmt Jörn. Aber die Frage aller Fragen: Hat sein kurzer Abstecher nach Bayern Auswirkungen auf seine GZSZ-Rolle? Die Antwort: Entwarnung!

„Die Dreharbeiten für ‚Dahoam is Dahoam‘ hatten keine Auswirkungen auf mein GZSZ-Engagement. Es war ein großartiger, kurzer Ausflug in eine andere Serienwelt, aber ich bin natürlich weiterhin fest bei GZSZ dabei“, versichert er gegenüber „TVMovie“. Seine Auszeit war geplant, „um Energie zu tanken und mit frischem Elan zurückzukommen“.

Jörn bleibt also ein fester Bestandteil des Kolle-Kiezes.