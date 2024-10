Mariella Ahrens: „GZSZ“-Comeback bleibt für RTL nicht ohne Folgen

Mit diesem Comeback hätte wohl lange niemand gerechnet! Doch 30 Jahre nach ihrem Karriere-Durchbruch kehrt Schauspielerin Mariella Ahrens in den „GZSZ“-Kiez zurück! Die 55-Jährige schlüpfte für die Daily Soap schon 1995 in die Rolle der Elinor, die zwei Kinder mit Jo Gerner (gespielt von Wolfgang Baro) hat. Mit im Gepäck hat sie nicht nur spannende Geschichten, sondern auch ihre Tochter Lucia von Faber-Castell.

Für einen Drehtag (Folge 8136) stand das Mutter-Tochter-Gespann gemeinsam vor der Kamera. Dass die Comeback-Nachrichten beim Publikum für ordentlich Wirbel sorgten, zeigt ein Blick auf die Einschaltquoten!

Nach „GZSZ“ bestehen keine Zweifel mehr

Wie das Medienportal „DWDL“ aufschlüsselt, sahen sich am Freitagabend (25. Oktober) insgesamt 1,67 Millionen Zuschauer die Serie an. Damit erreichte „GZSZ“ einen Marktanteil von 7,9 Prozent. Auch in der jüngeren Zielgruppe punktete die Daily-Soap. Im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich 0,47 Millionen Menschen die jüngste Ausgabe an – ein Marktanteil von 12,9 Prozent.

Doch nicht nur die Fans sind von Mariella Ahrens Rückkehr ans Set begeistert. Auch die Schauspielerin selbst kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus!

„GZSZ“-Schauspielerin packt aus

Im „Gala“-Interview erinnert sich Ahrens an die Dreharbeiten zurück: „Das war wirklich unglaublich spannend und hat sehr viele Erinnerungen bei mir geweckt.“ Sie habe auch bemerkt, „wie viel sich in der Zwischenzeit verändert hat.“ Das Fazit der Schauspielerin: Eine „sehr freudige Erfahrung.“

Den Anstoß zu ihrer Rückkehr setze RTL selbst. „Dann dachte ich mir: Wie schön wäre es, mal wieder an den Ort zurückzukehren, an dem alles angefangen hat? ‚GZSZ‘ war ja mein Einstieg in die Schauspielerei“, blickt Ahrens zurück.

Die aktuelle Folge mit Mariella Ahrens als Elinor flimmerte am 25. Oktober 2024 auf RTL über die Bildschirme. Zuschauer, die den Auftritt der Schauspielerin verpasst haben, können sich auf RTL+ die ganze Folge anschauen.