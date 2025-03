„GZSZ“-Star Jörn Schlönvoigt: Jetzt ist es offiziell

Jetzt ist es amtlich! Die Trennung von „GZSZ“-Star Jörn Schlönvoigt (38) und Model Hanna Weig (29) ist endgültig besiegelt. Am 7. Januar wurde die Scheidung laut Bild-Informationen vor einem Berliner Gericht rechtskräftig. Ganze 20 Minuten dauerte die Verhandlung – schneller als ein Espresso!

Beide Ex-Partner erschienen persönlich vor Gericht. Ein Insider verriet BILD: „Alles lief reibungslos, es war längst alles geklärt“. Kein Drama, keine Tränen, alles ganz zivilisiert.

„GZSZ“-Star Jörn Schlönvoigt schlägt neues Kapitel auf

Nach „Bild“ Informationen erhielt Hanna Weig eine ordentliche Abfindung, finanziert aus Schlönvoigts Schauspielkarriere und seinen florierenden Immobiliengeschäften. Da hat jemand offenbar gut gewirtschaftet! 2021 trennte sich das Paar. Trotz der Trennung wohnten die beiden noch eine Weile unter einem Dach, bis Hanna vor einem Jahr den Auszug wagte.

+++ Auch spannend: Trauriger Abschied bei GZSZ – Schauspielerin zieht Reißleine +++

„Wir sind von einem Liebespaar zu Freunden geworden“, erklärte Schlönvoigt damals dem Boulevard-Blatt. Ihre Tochter Delia, 7 Jahre jung, bleibt der größte gemeinsame Schatz. Das Sorgerecht teilen sich die beiden in Bestform. „Wenn ich mal nicht kann, springt sie ein – und umgekehrt. Das freut mich wirklich, dass alles so harmonisch läuft“, so Jörn. Während Schlönvoigt als glücklicher Single durch die Straßen Berlins schlendert, hat Hanna Weig längst einen neuen Mann an ihrer Seite: Pop-Superstar Jason Derulo!

Die beiden zeigen sich seit Monaten verliebt auf diversen Events. Von Eifersucht bei Schlönvoigt keine Spur. „Ich freue mich sehr für sie! Wir haben weiterhin ein gutes Verhältnis“, versicherte der Schauspieler im November der „Bild“. „Nicht zuletzt, weil wir uns das Sorgerecht für unsere gemeinsame Tochter Delia teilen“, so der „GZSZ“-Star weiter.