Trauriger Abschied bei GZSZ – Schauspielerin zieht Reißleine

Time to say goodbye – so lautet das aktuelle Motto bei GZSZ. Eine der Darstellerinnen beendet ihre Zeit am Set auf eigenen Wunsch und sagt dem Berliner-Kiez damit nach zwei Jahren auf Wiedersehen.

Nun verrät sie, was hinter dieser Entscheidung steckt und lässt ihre Zeit in der RTL-Serie nochmal Revue passieren.

GZSZ-Schauspielerin verlässt Serie

Die Rede ist von Schauspielerin Pauline Afaja. Seit 2023 war sie in der Rolle der Flo Teil von GZSZ. Doch nun ist es an der Zeit, andere berufliche Herausforderungen anzunehmen, wie sie im RTL-Interview verrät: „Ich wollte immer offen bleiben für andere Film-, Serien- und Theaterprojekte. Anfangs war mir nicht bewusst, wie lange ich bleiben würde. Nach einer Weile habe ich die Flexibilität für andere Anfragen vermisst und gemerkt, dass es Zeit für neue Wege ist.“

Auf ihre Zeit am GZSZ-Set blickt die Schauspielerin mit einem guten Gefühl zurück, wie sie betont:

„Die Zeit war schauspielerisch sehr lehrreich, vor allem durch die Arbeit mit den verschiedenen Regisseur:innen und das intensive Drehpensum. Ich habe gelernt, schnell und auf den Punkt in die passenden Emotionen der Szenen zu finden und mich flexibler auf die unterschiedlichen Anforderungen der Regisseur:innen einzustellen. Gleichzeitig war der Umgang im Team stets respektvoll und kollegial. Trotz der Größe und Professionalität des Sets fühlte es sich am Ende familiär und vertraut an – und machte einfach Spaß!“

GZSZ-Schauspielerin plaudert aus dem Nähkästchen

Knapp zwei Jahre war Pauline Afaja Teil der Sendung. In der Zeit hat sie nicht nur viel gelernt, sondern ist auch mit ihren Kollegen zusammengewachsen. Umso schwieriger war der Abschied und vor allem der letzte Drehtag, wie sie erzählt: „Bis zur letzten Szene konnte ich mir nicht vorstellen, dass GZSZ nicht mehr zu meinem Alltag gehören würde. Als die letzte Szene abgedreht war, kamen alle Kolleg:innen ins Studio, haben applaudiert und mir einen Blumenstrauß überreicht.“

Weiter noch: „Es wurde eine liebevolle Rede gehalten, und alle haben mich nochmal umarmt. Da habe ich dann wirklich begriffen, dass es vorbei ist – und die Tränen flossen vor Freude und Melancholie. Zufällig fand an dem Tag auch die Weihnachtsfeier statt, was mir die Gelegenheit gab, mit allen ausgiebig zu feiern und mich richtig zu verabschieden.“

RTL zeigt GZSZ unter der Woche ab 19.40 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+. Eine Vorschau gibt es am Ende jeder Folge.