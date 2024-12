„GZSZ“-Star verkündet: Ihre Auswanderung ist gescheitert

Jahrelang begeisterte sie Fans der RTL-Serie „GZSZ“ in ihrer Rolle der Pia Koch. Ab dem Jahr 2015 verkörperte sie dann dieselbe Rolle in der ebenfalls beliebten Seifenoper „Alles was zählt“. Isabell Horn war ein immerzu gern gesehenes Gesicht in der deutschen Fernsehwelt.

Im März 2017 wurde die Schauspielerin dann zum ersten Mal Mutter, zwei Jahre später folgte ein weiteres Kind. Von nun an machte sich die 40-Jährige als Autorin einen Namen und traf vor etwas über einem Jahr eine folgenreiche Entscheidung. Gemeinsam mit ihrer kleinen Familie wanderte der Fernsehstar nach Schweden aus. Doch nun folgte die Ernüchterung.

„GZSZ“-Star muss Lebenstraum aufgeben

Denn nach anderthalb Jahren in Schweden hat sich der „GZSZ“-Star nun dazu entschieden, das Land wieder zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren. Kurz nach ihrer Auswanderung zeigte Isabell Horn stolz Fotos ihres neuen Domizils. Ein rotes Haus am See, mitten in der Natur sollte ihren Traum vom friedlichen Leben im Schweden in Erfüllung gehen lassen. Doch nun sind die letzten Kisten gepackt und der Entschluss der kleinen Familie steht fest.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Isabell ein Video des großen Umzugs. Die Aufnahmen kommentiert die Schauspielerin mit den Worten: „Das Leben ist das, was geschieht, während man damit beschäftigt ist, andere Pläne zu machen. Dieses Zitat begleitet uns schon lange, und nie zuvor hat es sich so wahr angefühlt wie jetzt. Nach einer wunderbaren Zeit in Schweden stehen wir nun vor einem Wendepunkt: Ein Kapitel voller unvergesslicher Erinnerungen schließt sich, aber gleichzeitig öffnet sich ein neues Fenster, das uns mit Vorfreude und Neugier erfüllt.“ Doch wehmütig scheint der Fernsehstar keineswegs zu sein…

Denn der „GZSZ“-Star schreibt weiter: „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge bereiten wir uns darauf vor, nach Deutschland zurückzukehren. Ein neues Abenteuer wartet, neue Wege, die wir gehen dürfen, und neue Möglichkeiten, die uns erwarten. Wir sind unendlich dankbar für diese Zeit in Schweden. Es ist kein endgültiger Abschied, sondern vielmehr ein ‚Auf Wiedersehen‘. Schweden wird immer ein Teil von uns bleiben, in unseren Herzen und in unseren Erinnerungen.“ Doch aus welchem Grund verlässt die Schauspielerin ihre Wahlheimat auf Zeit?

Darum geht es zurück nach Deutschland

Isabell Horn begründet ihre Entscheidung in ihrem nächsten Instagram-Post. Demnach haben ihre Kinder ihre Großeltern in Deutschland zu stark vermisst. Der Schauspielerin ist es wichtig, dass ihre Eltern und Schwiegereltern mitbekommen können, wie ihre Enkelkinder aufwachsen. Zudem kamen „persönliche Herausforderungen“ hinzu und die Schauspielerin und ihr Mann haben ihr gewohntes soziales Umfeld in der Heimat zu sehr vermisst.

Ob sich die kleine Familie des „GZSZ“-Stars in ihrer alten Heimat schnell wieder einleben wird, bleibt abzuwarten. Isabell Horn scheint mit ihrer Entscheidung auf jeden Fall voll und ganz im Reinen zu sein.