Ex-„GZSZ“-Star Nina Bott kommt an ihre Grenzen: „So langsam drehe ich durch“

Die Hochzeitsglocken klingen für Ex-„GZSZ„-Star Nina Bott, doch der Klang ist derzeit eher von hektischen Untertönen begleitet. Die 46-jährige Schauspielerin steht kurz vor der Heirat mit ihrem langjährigen Partner Benjamin Baarz.

Doch statt Vorfreude scheint Stress die aktuelle Gefühlslage zu bestimmen, denn die Planung der bevorstehenden Feier wächst ihr über den Kopf.

Ex-„GZSZ“-Star Nina Bott dreht durch

Lange Zeit hielt Nina das Thema Hochzeit auf Instagram bedeckt. Nun hat sie sich entschlossen, ihre rund 274.000 Follower an dem Prozess teilhaben zu lassen. „Ich denke Tag und Nacht an nichts anderes“, gesteht sie und sucht nun den Austausch mit ihren Anhängern. Mit der Hoffnung auf nützliche Tipps und persönliche Anekdoten wendet sich die Schauspielerin mit einem Hilferuf an ihre Fans.

Die Moderatorin und Vierfach-Mama plant ihre Hochzeit ohne professionelle Unterstützung und merkt jetzt, dass die Aufgabe überwältigend ist. Von der Wahl des Kleides über die Location bis hin zum Kinderprogramm – es gibt eine nahezu endlose Liste an Entscheidungen, die sie perfekt treffen möchte. „So langsam drehe ich durch“, gibt sie zu und spricht damit vielen Paaren aus der Seele, die sich ebenfalls ohne Wedding-Planner auf das Abenteuer Hochzeit einlassen.

„GZSZ“-Star fragt nach Tipps

In ihrem Instagram-Post fragt sie nach den Do’s und Don’ts, den Erfolgen und Katastrophen, die ihre Follower bei ihrer eigenen Hochzeitsplanung erlebt haben. „Was lief warum wie geschmiert? Was würdet ihr genau so wieder machen? Und was nie wieder?“, fragt sie und sucht nach realen Erfahrungen, die ihr dabei helfen könnten, eine „Easy-peasy-Hochzeit“ zu realisieren.

Die Idee einer entspannten, stressfreien Feier steht für Nina Bott im Vordergrund – „einfach cool, einfach schön“ soll ihr großer Tag werden. Ob ihre Anhänger ihr mit guten Ratschlägen zur Seite stehen können?