„GZSZ“-Star hatte einen großen Wunsch – „Ich habe lange gehadert“

Fast 30 und noch keine Kinder? „GZSZ“-Star Valentina Pahde öffnet ihr Herz und spricht Klartext über einen Wunsch, der lange auf Eis lag…

Die Schauspielerin, die an der Seite ihrer Zwillingsschwester Cheyenne im Rampenlicht steht, teilt in einem selten intimen Moment ihre Gedanken über die Familienplanung und wie sie sich von gesellschaftlichen Erwartungen befreit.

„GZSZ“-Star gibt Einblick hinter die Kulissen ihrer Lebensplanung

Die Uhr tickt, und Valentina Pahde nähert sich dem Alter, in dem sie sich selbst als Mutter sah. Doch das Leben hat andere Pläne geschrieben. „Ich wollte immer jung Mama werden“, gesteht der RTL-Star in einem offenen Gespräch mit der GALA. Doch ihre Karriere als gefeierte Darstellerin hat den Kinderwunsch vorerst in den Hintergrund gedrängt. Jetzt, kurz vor ihrem 30. Geburtstag, reflektiert die „GZSZ“-Schauspielerin diese Reise und kommt zu einer befreienden Erkenntnis.

+++ Ex-„GZSZ“-Star Raul Richter bald Papa? Er schafft Klarheit – „Mir reicht’s jetzt auch“ +++

Valentina ist auf dem Gipfel ihrer Schauspielkarriere und doch bleibt der Platz an ihrer Seite frei. Der passende Partner, der Vater ihrer Kinder, scheint ein Mysterium zu sein. Aber Valentina lässt sich nicht beirren: „Es gibt ja heutzutage auch andere Wege, um an sein Ziel zu kommen.“ Mit dieser Einstellung zeigt sie eine moderne Sicht auf Familie und Mutterschaft, fernab von traditionellen Pfaden.

„GZSZ“-Star hält ihr Privatleben unter Verschluss

Über ihr Privatleben spricht Valentina nur selten, und trotz Gerüchten über eine Beziehung zum Profi-Surfer Dominik Gührs, schweigt sie beharrlich. „Ihr aktueller Beziehungsstatus? Unbekannt!“ – eine Feststellung, die die Fans neugierig macht und Raum für Spekulationen lässt.

Ist Valentina vielleicht doch nicht so allein, wie es scheint?