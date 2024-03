„GZSZ“-Star belebt den Kolle-Kiez neu – „Eine verrückte Zeit“

Von Heidi Klums Laufsteg zu „GZSZ“: Pauline Afaja wird schon bald wieder im beliebten Kolle-Kiez für frischen Wind sorgen. Die Schauspielerin, die bereits im November 2023 einen kurzen Auftritt in der Daily Soap hatte, kehrt nun zurück und verspricht, die Handlung mit unerwarteten Situationen zu bereichern…

So geht es bei „GZSZ“ weiter…

Die Fans dürften neugierig sein, denn Afaja ist im Berliner Kiez keine Unbekannte. In ihrer Rolle als Flora Kästner, die Chefin einer Sicherheitsfirma, eroberte sie bereits das Herz von Jonas – bis ein tragischer Unfall ihn in den Rollstuhl zwang. Mit ihrer Rückkehr steht nun ein Wiedersehen an, das die Zuschauerherzen höher schlagen lässt.

Wird aus der Sympathie zwischen Jonas und Flora mehr? Pauline Afaja hält sich diesbezüglich bedeckt. Im Interview mit RTL hat sie zwar keine Details zur möglichen Romanze preisgegeben, doch sie versprach, dass ihre Figur Flo „das eine oder andere Päckchen aus ihrer Vergangenheit zu tragen“ hat, was sie jedoch „souverän“ meistert. Afaja beschreibt Flo als einen warmherzigen und offenen Charakter.

„GZSZ“-Star modelte sogar bei „GNTM“

Doch nicht nur in der fiktiven Welt von GZSZ sorgt Pauline Afaja für Aufsehen. Sie ist auch eine erfahrene Akteurin auf dem echten Laufsteg. Ihr Modeltalent stellte sie unter anderem bei „Germany’s Next Topmodel“ unter Beweis: „Mit 19 bin ich in die 5. Staffel ‚GNTM‘ geraten – durch eine Wild-Card in der ‚Wetten, dass..?‘-Show“, erklärte Afaja. Sie habe damals in der Nähe gewohnt und sei dem Aufruf in der ZDF-Sendung spontan gefolgt, erinnerte sie sich an „eine verrückte Zeit“.

Nach GNTM folgte für Afaja eine erfolgreiche Modelkarriere mit Engagements für namhafte Firmen und Auftritten in Musikvideos und Werbespots. Jetzt, als Teil der „GZSZ“-Familie, hofft sie, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Rolle Flo ins Herz schließen werden.

Die Spannung steigt: Wie das Schicksal von Jonas und Flo weitergeht, können Fans ab dem 7. März täglich um 19.40 Uhr auf RTL verfolgen – und für die ganz Ungeduldigen gibt es die Folgen wie gewohnt eine Woche früher bei RTL+ zu sehen.