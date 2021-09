GZSZ-Star Felix van Deventer bekommt Ekel-Nachricht – Fan wünscht sich DAS

Als Person des öffentlichen Lebens hat man den ein oder anderen Vor-, aber auch diverse Nachteile. Klar ist es nett, auf schöne Partys zu gehen und sich vielleicht auch mal das ein oder andere leisten zu können. Doch man muss auch damit rechnen, dass man von vielen erkannt wird und die einem nicht nur nett begegnen. Manche werden sogar richtig eklig. Das musste nun auch „GZSZ“-Star Felix van Deventer am eigenen Leib erfahren.

So hat der „GZSZ“-Darsteller, der in der RTL-Soap die Rolle des Jonas Seefeld spielt, in den letzten Monaten eine ordentliche Verwandlung hingelegt. Schleppte Felix van Deventer bei seiner „Dschungelcamp“-Teilnahme im Jahr 2019 noch ein wenig Babyspeck mit sich herum, ist der 25-Jährige mittlerweile zu einem echten Muskelpaket geworden.

„GZSZ“-Star Felix van Deventer bekommt Ekel-Nachricht

Und das zeigt der Schauspieler auch gerne und oft bei Instagram. Leider gibt es für die Kraftanstrengung nicht nur Lob von seinen Fans, sondern auch die ein oder andere Ekel-Nachricht. Eine davon präsentierte Felix nun in seiner Instagram-Story. So schreibt ein Fan auf die Frage van Deventers hin, ob er noch mehr Fitness- und Ernährungscontent posten solle, dass er persönlich sich mehr über Content mit Füßen wünschen würde.

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

Aha, ja, lecker. Felix jedenfalls nimmt die Sache mit Humor. Zu der Nachricht schreibt der „GZSZ“-Star: „Achsooooo.. Ehmm... Ja... dann... ehmm... dann erstelle ich mir dafür einen Onlyfans-Account!“ Gar nicht dumm. So kann er seine Füße noch zu Geld machen.

