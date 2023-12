Trauer um Gunther Emmerlich – beliebter Entertainer stirbt im Alter von 79 Jahren

Er war einer der ganz Großen im deutschen Fernsehgeschäft, nun ist der beliebte Sänger und Moderator Gunther Emmerlich unerwartet verstorben. Für den 20. Dezember um 20:15 Uhr ist seine Sendung “Wenn Engel lachen” im MDR angekündigt, eine Reise durch die Welt der Weihnachtslieder und um deren Entstehung.

Er starb am Dienstag, dem 19. Dezember 2023 unerwartet zuhause in Dresden an Herzversagen, wie sein Manager Gunter Grebler der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mitteilte. Gunther Emmerlich wurde 79 Jahre alt.

Gunther Emmerlich – seine Karriere begann in der DDR

Der beliebte Entertainer aus Thüringen war für seine sonore Stimme bekannt. Der 1944 in Eisenberg geborene Moderator war studierter Opernsänger, hatte aber auch eine Liebe zu Volksliedern und Jazz. Berühmt wurde er im DDR Fernsehen in den 80-er Jahren als Moderator der Sendung „Showkolade“.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Eine weitere Leidenschaft galt dem Schauspiel. Im Jahr 2012 bekam er eine Rolle in der ARD-Krankenhausserie „In aller Freundschaft“. 2019 wurde er für sein Lebenswerk mit dem Fernsehpreis „Bambi“ geehrt.

Am 15. November noch zu Gast bei „Riverboat“ im MDR

Moderator Wolfgang Lippert, Talkmaster und ebenfalls eine Größe des DDR-Fernsehens ist einer der ersten, der kondoliert. Erst im November hatten die beiden im Leipziger Studio bei der Talkshow „Riverboat“ beisammen gesessen. Dort wirkte Gunther Emmerlich guter Dinge, plauderte entspannt mit Kim Fisher und den anderen Talkgästen.

Sie bezeichnete ihn als Role Model für den Weihnachtsmann. „Ich bin der Weihnachtsmann!“, antwortete der stolze Opa und Ur-Opa lachend. Gunther Emmerlich war durch und durch Familienmensch.

Kim Fisher, Wolfgang Lippert, Helge Schneider, Barbara Wussow, Florian Stölzel, Thomas Anders, Bastian Bielendorfer, Kerstin Drechsel und Gunther Emmerlich Aufzeichnung der MDR-Talkshow Riverboat in Leipzig. Foto: IMAGO/Future Image

Weitere Gäste der Sendung waren Traumschiff-Star Barbara Wussow, Komiker Helge Schneider und Buchautor Bastian Bielendorfer.