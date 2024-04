Guido Maria Kretschmer: Vox-Star trauert um geliebten Hund – „Herzzerreißend“

„Shopping Queen“-Star Guido Maria Kretschmer musste in den letzten Monaten viele Verluste wegstecken – nach dem Tod seines Vaters verlor der Vox-Star auch noch kurze Zeit später seine Mutter. In dieser schweren Zeit gaben ihm vor allem sein Mann und seine geliebten Hunde Rückhalt. Doch jetzt heißt es für den Modedesigner erneut Abschied nehmen.

Vox-Star: Trauer um geliebte Hündin

Guido Maria Kretschmer und sein Ehemann Frank trauern um ihre gemeinsame Hündin Idaya. Und das nach nur kurzer Zeit mit der Fellnase – denn wie Guido jetzt auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, verstarb das geliebte Familienmitglied im jungen Hundealter von vier Jahren.

Ein neuer Schicksalsschlag, den der Vox-Star verkraften muss, nachdem er vergangenes Jahr kurz hintereinander erst seinen Vater und dann auch noch seine Mutter verlor. Dass ihn der erneute Abschied emotional mitnimmt, bringt Guido auf Instagram zum Ausdruck.

„Shopping Queen“-Star: So emotional sind seine Worte auf Instagram – „Herzzerreißend“

Auf Social Media gewährte Guido seinen Fans einen Einblick in seine Gefühlswelt, indem er emotionale Botschaften mit süßen Bildern seiner Hündin Idaya teilte. „Es zerreißt uns das Herz und wir sind noch immer fassungslos über diesen so überraschenden und tragischen Verlust.“

Nach Guidos Aussagen also ein dramatischer Verlust, den er mit seinem Ehemann so nicht kommen sah. Einen besonderen Dank spricht er am Ende an Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch und die Stiftung „Tierärztliche Hochschule Hannover“ aus, die „alles gegeben haben, um unsere kleine Maus zu retten.“ Doch leider kam für Idaya jede Hilfe zu spät.

Unter dem Post finden sich viele Fans und prominente Freunde, die Vox-Star Guido ihr Beileid aussprechen. Er selbst wird seine Hündin weiter in Erinnerung tragen: „Geliebte Idaya, wir vermissen dich sehr und bleiben auf ewig in tiefer Liebe mit dir verbunden.“ Hoffentlich findet der „Shopping Queen“-Star nun viel Kraft im Beisein seines Ehemanns. An dieser Stelle wünschen wir Guido alles Gute!