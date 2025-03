Guido Maria Kretschmer: Sitznachbarin im Flugzeug sorgt für Ärger – „Scheiße“

Seit Jahren zählt Guido Maria Kretschmer zu den bekanntesten Modeschöpfern im deutschen TV. Er designt nicht nur seine eigene Kleidung, sondern gibt sein Fachwissen auch noch in der Vox-Sendung „Shopping Queen“ zum Besten.

Dort bewertet er die Kandidaten und ihre Looks – gerne auch mal mit einem kecken Spruch. Hier und da teilt Guido Maria Kretschmer auch gerne mal eine kurze Anekdote mit den Zuschauern. Neulich ging es um eine Situation, die er im Flugzeug erlebt hat.

Guido Maria Kretschmer erinnert sich an Begegnung

Guido Maria Kretschmer hat über die Jahre schon für einige ikonische Momente bei „Shopping Queen“ gesorgt. Schließlich ist der 59-Jährige dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und die Outfits der Kandidaten auch mal in einem schärferen Ton zu kommentieren. Von wilden Farbkombinationen über gemischte Muster bis hin zu Stilbrüchen: Der Designer findet immer etwas Verbesserungspotenzial.

Wie es scheint, kann der Modedesigner in Sachen Kleidung besonders eine Sache so gar nicht leiden, wie er in der Sendung erzählt: „Ich möchte keine Klamotten, die Krach machen. Ich habe vor Kurzem neben einer Frau gesessen. Im Flugzeug. Ach, dachte ich: Scheiße. Die ganze Zeit hat sie Krach gemacht mit ihren Sachen.“

Guido Maria Kretschmer wird deutlich

Das Thema beendet er Designer mit – wie auch sonst – einem kessen Spruch und einer deutlichen Forderung. „Ich bin für stille Textilien. Dafür würde ich fast eine Partei gründen“, sagt er abschließend.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Vox zeigt „Shopping Queen“ von montags bis freitags ab 15 Uhr im TV-Programm. Alle Staffeln findest du auch in der Mediathek bei RTL+.