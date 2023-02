Schock für „Shopping Queen“-Moderator Guido Maria Kretschmer – der bittere Tag ist da

Sie sollte die Zeitschrift mit allem sein, „was Frauen interessiert“ – die „Guido“. Das Magazin, hinter dem „Shopping Queen“-Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer steckt, warb zum Start im Jahr 2018 damit, ein Magazin zu sein, das Spaß mache. Doch mit dem Spaß ist bald Schluss.

Wie RTL am Dienstag (7. Februar 2023) bekannt gab, wird die „Guido“ neben zahlreichen anderen Titeln des Hamburger Verlages „Gruner + Jahr“ eingestellt. Eine traurige Nachricht für die Leser und sicher auch für „Shopping Queen“-Legende Guido Maria Kretschmer.

Schock für Guido Maria Kretschmer

Noch im vergangenen Dezember teilte Guido Maria Kretschmer die neueste Ausgabe seines „Guido“-Magazins auf Instagram. Dazu schrieb der Designer: „Ihr Lieben, die neue GUIDO ist da und in unserer Titelgeschichte dreht sich alles um das Thema ‚Gönn Dir!‘. Gerade in der aktuellen Zeit, in der so vieles verrücktspielt, sollten wir nicht die schönen Dinge aus den Augen verlieren, die uns glücklich machen! Verwöhnt euch selbst – und wenn es nur mit etwas ganz Kleinem ist. Wir haben verschiedene Frauen befragt, wie ihre kleinen und großen Belohnungen aussehen – vielleicht findet ihr in einer der vielfältigen Geschichten auch Inspiration für euch selbst.“

Und die „Guido“ ist nicht die einzige Zeitschrift mit prominentem Namenspaten, die nun wegfällt. So erklärte RTL zudem, dass auch die „Barbara“ also das Magazin von Moderatorin Barbara Schöneberger eingestellt werde. Bei den Fans der Moderatorin herrschte daraufhin Fassungslosigkeit. „Die BARBARA wird eingestellt? Ich bin fassungslos. Ich habe jede Ausgabe gekauft und mich immer schon auf jede neue Ausgabe gefreut. Ein schwerer Verlust auf dem Zeitschriftenmarkt“, hieß es beispielsweise von einer Leserin.

Guido Maria Kretschmer trifft der Schock dagegen gleich doppelt. So wird es in Zukunft nicht nur die Zeitschrift „Guido“ nicht mehr geben. Auch sein Magazin „Guidos Deko Queen“, das bislang zehnmal im Jahr erschien, wird eingestellt.