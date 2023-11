„Wer wird Millionär“ ohne Günther Jauch? Quiz-Master spricht über sein Aus

Die RTL-Show „Wer wird Millionär?“ hat einen gewissen Kultstatus erreicht. Bereits seit dem Jahr 1999 können Fernsehzuschauer der Quizsendung vor den Bildschirmen mitraten, wenn ein Kandidat um die Gewinnsumme von 1 Million Euro kämpft. Jeweils fünfzehn Wissensfragen müssen richtig beantwortet werden, um den ganz großen Gewinn abzuräumen. Gestellt werden sie von Quizmaster Günther Jauch.

Jauch moderiert die Quizshow bereits seit der allerersten Folge und ist bei den Zuschauern allseits beliebt. Neben der unterhaltsamen Moderation des Fernsehstars schätzen die Fans der Sendung die lustigen Gespräche des Moderators mit den Kandidaten ganz besonders. Ein „Wer wird Millionär?“ ohne die Moderation von Günther Jauch wäre für viele Zuschauer der Unterhaltungssendung nahezu undenkbar. Nun spricht Jauch in einem Podcast das erste Mal über seinen möglichen Ausstieg.

Günther Jauch findet deutliche Worte

Günther Jauch feierte im Sommer seinen 63. Geburtstag, bereits seit vierundzwanzig Jahren moderiert der Entertainer die Sendung „Wer wird Millionär?“. Im Podcast „Baywatch“ von Klaas-Heufer Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt redet der Moderator nun erstmals über seinen möglichen Ausstieg aus der Quizshow. Jauch beschreibt genau vier Faktoren, von denen sein zukünftiges Mitwirken abhängt.

Jauch macht seinen Ausstieg aus dem RTL-Format demnach in erster Linie von den Fans der Sendung abhängig. Der Moderator erklärt nüchtern: „Wenn ich merke, es will keiner mehr sehen, sehe ich nicht mehr die Berechtigung, dass man das macht.“ Zweitens müsse die werbetreibende Industrie weiterhin an dem Format interessiert sein. Wenn der Sender RTL ein interessanteres Format für Jauch bieten würde, stelle auch das einen Ausstiegsgrund für den Entertainer dar. Zuallerletzt stützt sich Jauch auf seinen Allgemeinzustand der kommenden Jahre: „Wenn ich selbst sage, ich bringe alle Fragen durcheinander oder vielleicht auch irgendwann müde werde, dann hat es sich auch erledigt.“ Wenn also alle vier Faktoren irgendwann zutreffen, wirft der Moderator das Handtuch.

Die Quoten der Sendung behält RTL laut den Aussagen von Günther Jauch stets im Blick und bemerkt auch die kleinsten Abweichungen. Die Fernsehzuschauer werden auf ihren Lieblingsmoderator vorerst also nicht verzichten müssen.