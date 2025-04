Günther Jauch: SO hast du den RTL-Moderator noch nie gesehen!

Günther Jauch ist vor allem als langjähriger Moderator von „Wer wird Millionär“ bekannt. Aus dem deutschen Fernsehen ist er heute nicht mehr wegzudenken!

Brille, Anzug, ein verschmitztes Grinsen im Gesicht – so kennt man Günther Jauch. Doch Fans haben den RTL-Moderator in diesem Aufzug wohl noch nie gesehen.

Günther Jauch von einer ganz anderen Seite

Mit seinen scharfsinnigen Fragen ist Günther Jauch einer der bekanntesten deutschen Moderatoren. Mit seiner ruhigen und eindrucksvollen Art fesselt er das „Wer wird Millionär“-Publikum. Sein Outfit ist dabei immer gleich – klassisch, stilvoll.

Viele wissen nicht: Der RTL-Moderator sah in seinen Anfangsjahren noch ganz anders aus. Fernab von seinem stets schicken und gepflegten Look in Anzug, war Jauch in seinen jüngeren Jahren noch ganz schlicht und locker unterwegs. Man könnte fast sagen: flippig!

Günther Jauch in jungen Jahren

Seine Karriere begann Jauch beim Süddeutschen Rundfunk als Außenreporter, auch als Moderator war er bei verschiedensten Shows wie „Rätselflug“ und „Sag die Wahrheit“ unterwegs. Sein Look damals: 3-Tage-Bart, wuscheliges Haar und Kleidung, die vor Farbe nur so strotzt. Bunte, flippige Outfits – das war das Markenzeichen des heute 68-Jährigen.

ZDF Nachmittagsshow mit Moderator Thomas Gottschalk und Günther Jauch, 1989. Foto: IMAGO/United Archives

Bevor Günther Jauch mit seinen flippigen Outfits vor der Kamera stand, war er in den 80er-Jahren als Moderator beim B3-Radio tätig. Später dann beim SDR, bevor er 1990 zu RTL wechselte. Mit „Stern TV“ begann er damals, das deutsche Fernsehen zu erobern. Bis heute begeistert er ein Millionen-Publikum – und das auch ohne bunte Outfits.